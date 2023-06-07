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Avustralya polisi onu arıyor: Marketin kapısının kilitli olduğunu görünce böyle kaçtı

Avustralya'da girdiği markette hırsızlık yapan şahıs, kapının kilitli olduğunu fark edince paketi kasiyere bırakıp dükkandan kaçtı. Hırsızın kaçış anı kameralara böyle yansıdı

Giriş: 07.06.2023 - 15:14 | Güncelleme: ABONE OL
Avustralya polisi onu arıyor: Marketin kapısının kilitli olduğunu görünce böyle kaçtı
DHA

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde içki dükkanına giren soyguncu, çaldığı viski ve kola paketiyle kaçmaya çalıştı.

Kapının kilitli olduğunu fark eden soyguncu, paketi kasiyere bırakıp dükkandan çıktı.

Olay Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth'te meydana geldi. Kentte bulunan içki dükkanına giren soyguncu, çaldığı viski ve kola paketiyle dükkandan kaçmaya çalıştı.

Soyguncu, dükkanın kapısını zorladı ancak kilitli olduğu için açamadı. Daha sonra elindeki paketi kasiyerin önündeki tezgaha bırakarak dükkandan çıktı.

O anlara ait görüntüler, dükkana ait sosyal medya hesabından "Bu adamı tanıyor musunuz?" başlığıyla paylaşıldı. Avustralya polisi, soyguncuyu arıyor.

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