Kapının kilitli olduğunu fark eden soyguncu, paketi kasiyere bırakıp dükkandan çıktı.

Soyguncu, dükkanın kapısını zorladı ancak kilitli olduğu için açamadı. Daha sonra elindeki paketi kasiyerin önündeki tezgaha bırakarak dükkandan çıktı.

O anlara ait görüntüler, dükkana ait sosyal medya hesabından "Bu adamı tanıyor musunuz?" başlığıyla paylaşıldı. Avustralya polisi, soyguncuyu arıyor.