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        Haberler Dünya Avustralya'nın 2 Hint casusu 2020'de sınır dışı ettiği ileri sürüldü

        Avustralya'nın 2 Hint casusu 2020'de sınır dışı ettiği ileri sürüldü

        Avustralya, savunma projeleri ve ülkenin ticari ilişkilerine ilişkin gizli bilgileri çaldığı belirlenen 2 Hint casusu 2020'de sessizce sınır dışı ettiği iddiası ile gündeme geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:43
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        Avustralya 2 Hintli casusu sınır dışı etmiş
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        The Washington Post ve Avustralya medyasında geniş yer verilen haberlerde, eski Avustralya Başbakanı Scott Morrison döneminde, 2 Hint casusun Avustralya'nın ticaret, güvenlik ve savunma projelerine ilişkin gizli bilgileri hedef aldığı ve bu nedenle 2020'de ülkeden "gizlice" sınır dışı edildiği aktarıldı.

        Avustralya'nın Hazine Bakanı Jim Chalmers, Hint casusların 4 yıl önce sınır dışı edildiği iddialarına ilişkin yorum yapmak istemediğini söyledi.

        Son yıllarda Hindistan ile ikili ilişkilerin oldukça iyi olduğunu belirten Chalmers, "Bu tür konulara girmek istemiyorum." dedi.

        Başbakan Anthony Albanese ve Dışişleri Bakanı Penny Wong da katıldıkları bir basın toplantısında konuya ilişkin yöneltilen bir soru üzerine istihbarat konularında yorum yapmak istemediklerini belirtti.

        Bu arada, Hindistan'ın, Avustralya'nın en büyük ticaret ortaklarından birisi olduğu biliniyor.

        Öte yandan, Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Başkanı Mike Burgess, 2021'de yaptığı bir konuşmada, ülkesini "casus yuvası" şeklinde nitelerken, casusların hangi ülkeden olduklarına dair bir yorum yapmamıştı.

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        #avustralya
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