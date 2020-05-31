Avustralya mahkemesi, önceki başbakanın görevden alınmasına yol açan süreçte İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth ile ülkedeki temsilcisi arasındaki yazışmaların kamuya açılabileceğine hükmettiği bildirildi. Tarihçi Profesör Jenny Hocking mektuplara erişebilmek için on yıl mücadele verdi. Hocking'in Avustralya Ulusal Arşivleri'yle (NAA) yasal mücadelesi milyonlarca dolara mal oldu.
211 GİZLİ MEKTUP MAHKEME KARARI İLE AÇIKLANACAK
Prof. Hocking, mahkeme kararının, "Sözde Kraliyet adına veto hakkını kullanma yoluyla Kraliçe adına bizden uzak tutulan Avustralya arşiv materyalleri üzerindeki onlarca yıllık Britanya kontrolünün kalıntısının" sona erdirdiğini söyledi.
211 mektubun tutulduğu gizli bölüm NAA'da mühürlenmişti ve Federal Mahkeme daha önce NAA'nın mektupların "özel ve kişisel" olduğu iddiasını kabul etmişti. Sydney Morning Herald, mektupların en azından Aralık 2027´e kadar gizli kalmasının istendiğini ve Kraliçe´nin onların yayımlanmasına ilişkin nihai vetoyu elinde bulundurduğunu bildirdi.
AVUSTURALYALI BAKAN: MEKTUP DERHAL YAYIMLANSIN
İngiliz medyasına konuşan Prof. Hocking, NAA´nın on yılı aşkın süredir bu an için hazırlandığını, "mektupların hazır olacağını ve gelecek hafta itibarıyla kendisini bekleyeceklerini umduğunu" söyledi. Avustralya´da Gölge Adalet Bakanı Mark Dreyfus ve Gölge Bakan Yardımcısı Matt Thistlethwaite, NAA´nın belgeleri derhal yayımlaması çağrısında bulundu.
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