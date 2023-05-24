HABERTURK.COM / Ajanslar

BBC'nin haberine göre, Yeni Güney Galler Polisi tarafından yapılan açıklamada, Clare Nowland’ın ailesine başsağlığı dilendi, olayın soruşturulacağı belirtildi.

Olay halkın tepkisine yol açarken, Nowland’a şok tabancasıyla ateş eden 33 yaşındaki polis memuru açığa alındı.

Polis memurunun pervasızca ağır bedensel hasar verme, fiili bedensel zarara neden olan saldırı ve adi saldırı gibi suçlamalarla 5 Haziran'da mahkemeye çıkarılacağı açıklanmıştı fakat Nowland'ın hastanede ölmesiyle yeni suçlamalarla karşılaşması bekleniyor.

Bölge halkı tarafından eyalet parlamentosuna çağrı yapılarak, polislerin vücut kameralarının görüntülerinin yayınlanması ve olayın soruşturulması istendi.

Avustralya’nın başkenti Canbera’nın güneyindeki Como kasabasında bir bakımevinde yaşayan Nowland, geçen hafta gece vakti elinde bıçakla gezinirken polise ihbar edilmişti.

İhbar üzerinde bakımevine gelen polis memurları, yaşlı kadının bıçağı elinden bırakmadan hareket ettiği gerekçesiyle şok tabancasını ateşlemişti.

Bunun ardından Nowland’ın yere düşerek kafasını çarptığı ve kafatasının kırılması sonucu beyin kanaması geçirdiği kaydedilmişti. Hastaneye kaldırılan Nowland'ın bugün öldüğü açıklandı.

Fotoğraf: AP

ÖNERİLEN VİDEO