Avustralya'da radyoaktif madde alarmı

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Cilt yanıklarına yol açma potansiyeline sahip küçük bir radyoaktif kapsülün Batı Avustralya'daki bir madenden taşınırken kaybolduğu açıklandı. Tehlikeli madde uzmanları, Pilbara'daki bir maden sahası ile Perth'teki bir depo arasındaki 1400 km'lik yolda taşındığı sırada kamyondan düştüğüne inanılan 8 mm'ye 6 mm'lik kapsülü arıyor.

MADENİ PARA BÜYÜKLÜĞÜNDE Görsel: Avustralya Polisi Cuma günü acil bir basın toplantısı düzenleyen Batı Avustralya sağlık yetkilisi Andy Robertson, 6 mm'ye 8 mm olan kapsülün 'makul' miktarda radyasyon yaydığını söyledi. Robertson açıklamasında "Endişemiz, birinin onun ne olduğunu bilmeden alması. Bunun ilginç bir şey olduğunu düşünüp saklayabilirler, odalarında tutabilirler, arabalarında saklayabilirler ya da birine verebilirler. Açıkçası, toplumu bu kaynakla karşılaşmaları halinde çok dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"BİR SÜRE İÇİNDE CİLT YANIKLARINA MARUZ KALABİLİRSİNİZ" Görsel: Associated Press Buna benzer madde görenlerin dokunmadan yetkili birimlere haber vermesi gerektiğini belirten Robertson "Böyle bir kaynağa maruz kalmanın uzun vadeli risklerinden biri kanserdir. Bu açıkça uzun vadeli bir risktir. Hem beta ışınları hem de gama ışınları yayar. Dolayısıyla temas ederseniz ya da yakınınızda bulundurursanız, belirli bir süre içinde cilt yanıkları da dahil olmak üzere cilt hasarına maruz kalabilirsiniz. Eğer yeterince uzun süre yakınınızda tutarsanız, akut radyasyon hastalığı olarak bilinen duruma neden olabilir. İnsanların ona yakın olmamalarını ya da ona tutunmamalarını tavsiye ediyoruz" diye ekledi.

ARAÇ SAHİPLERİNE 'LASTİKLERİ KONTROL EDİN' UYARISI Görsel: Unsplash Robertson yolculuk sırasında maddenin bir kamyondan düştüğünün anlaşıldığını, titreşimlerin bir cıvatayı gevşettiğini ve kapsülün cıvata deliğinden düştüğünü söyledi. Büyük Kuzey Otoyolu boyunca seyahat eden sürücülerden, kapsülün lastiklere sıkışmış olma ihtimaline karşı lastiklerini kontrol etmeleri istendi. Yetkililer şimdi Büyük Kuzey Otoyolu'nun 1400 km'lik kısmı boyunca cilt yanıklarına, radyasyon hastalığına ve kansere neden olabileceği uyarısında bulundukları kapsülü arıyor. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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