Karantinada kaldığı oteli yaktı!

Avustralya polisi, 28 Kasım Pazar günü Cairns'te karantinada olan bir kadının, kaldığı otel odasını yakmakla suçlandığını açıkladı.

Otel odasında 2 çocuğuyla birlikte kalan 31 yaşındaki annenin, yatağı tutuşturduğu ve oteli yakmaya çalıştığı öne sürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, 11 katlı otelde 160 kişi tahliye edildi.

Baş müfettiş vekili Chirs Hodgman, "31 yaşındaki kadın birkaç gündür karantinadaydı ve kendisiyle bazı sorunlar yaşamıştık” dedi.

Öte yandan olay, Avustralya'da koronavirüsün yeni varyantı 'Omciron'un tespit edildiğinin açıklamasından bir süre sonra gerçekleşti.