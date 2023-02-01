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Avustralya'da alarm sona erdi: Radyoaktif kapsül bulundu

Avustralya’nın batısında kaybolan ve radyoaktif madde içeren mini kapsülün bulunduğu açıklandı.

Giriş: 01.02.2023 - 13:48 | Güncelleme: ABONE OL
Avustralya'da alarm sona erdi: Radyoaktif kapsül bulundu
Avustralya'da 'radyoaktif alarm' sona erdi
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AA

ABC News'in haberine göre, Batı Avustralya Acil Servisler Bakanı Stephen Dawson, düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 1400 kilometre uzunluğundaki yolda günler süren geniş çaplı aramanın ardından radyoaktif kapsüle ulaşıldığını duyurdu.

Dawson, nakliye sırasında kamyondan düşerek kaybolan kapsülün Newman’ın yaklaşık 50 kilometre güneyinde bulunduğunu belirterek olayı 'samanlıkta iğne aramak' olarak değerlendirdi.

Kapsül, Avustralya Nükleer Bilim ve Teknoloji Örgütü ile Batı Avustralya İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Departmanından (DFES) bir ekip tarafından bulundu.

Kaynak: Avustralya Polisi
Kaynak: Avustralya Polisi

DFES, madencilikte ölçüm için kullanılan radyoaktif kapsülün Newman bölgesindeki maden sahasından Perth'teki depoya nakliye sırasında kaybolduğunu duyurmuştu.

6 milimetre çapında ve 8 milimetre yüksekliğindeki radyoaktif kapsül için 28 Ocak'ta arama çalışmaları başlatılmıştı.

12 Ocak'ta onarım için Perth'e gönderilen ve sahadan ayrılmadan önce paketlendiği kaydedilen kapsül, 16 Ocak'ta Perth'e ulaşmış ve radyasyon deposunda saklanmıştı. Ancak 25 Ocak'ta paket açıldığında ölçüm cihazının zarar gördüğü, kapsülün yerinde olmadığı anlaşılmıştı.

Yetkililer, insanları kapsüle dokunmamaları konusunda uyararak maruz kalınması halinde maddenin radyasyon yanıklarına ve radyasyona bağlı hastalıklara neden olabileceğini vurgulamıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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