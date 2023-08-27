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        Haberler Dünya Avustralya'da 20 ABD askerini taşıyan helikopter düştü

        Avustralya'da 20 ABD askerini taşıyan helikopter düştü

        ABD ordusunu mensuplarını taşıyan bir helikopter, Avustralya'nın Darwin kentinin kuzeyinde düştü. İlk belirlemelere göre kazada, 1'i ağı 3 asker yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 09:36 Güncelleme: 27.08.2023 - 09:36
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        ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü
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        Avustralya'da bir tatbikata katılan ABD ordusu mensuplarını taşıyan v-22 Osprey tipi helikopterin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır 3 asker yaralandı.

        Avustralya'da yayın yapan ABD News'ın, Avustralya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, 20 ABD deniz piyadesini taşıyan helikopter, Darwin kentinin kuzeyinde bulunan Melville Adası'na düştü.

        Kazada 1'i ağır 3 asker yaralandı.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #ABD
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