Avustralya'da 20 ABD askerini taşıyan helikopter düştü
ABD ordusunu mensuplarını taşıyan bir helikopter, Avustralya'nın Darwin kentinin kuzeyinde düştü. İlk belirlemelere göre kazada, 1'i ağı 3 asker yaralandı
Avustralya'da bir tatbikata katılan ABD ordusu mensuplarını taşıyan v-22 Osprey tipi helikopterin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır 3 asker yaralandı.
Avustralya'da yayın yapan ABD News'ın, Avustralya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, 20 ABD deniz piyadesini taşıyan helikopter, Darwin kentinin kuzeyinde bulunan Melville Adası'na düştü.
Kazada 1'i ağır 3 asker yaralandı.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.