Avustralya açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem!

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmaları'nın (USGS) açıkladığına göre, Güney Pasifik Okyanusu'ndaki Macquarie Adası bölgesinde 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlk açıklamada depremin 7.3 büyüklüğünde olduğu ive 10 km derinlikte meydana geldiği belirtilmişti.

Avustralya ve Yeni Zelanda'da da depremin hissedildiği duyuruldu.

Depremden sonra tsunami uyarısı yapılmadı.