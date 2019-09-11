11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avustralya ile Çekya arasında dengeli oyuna sahne olan çeyrek final maçının ilk çeyreği, 17-17 eşitlikle sona erdi. İkinci periyotta başa baş oyun devam etse de soyunma odasına Avustralya'nın 33-30 üstünlüğüyle gidildi.
Üçüncü çeyrekte skor üretmekte zorlanmayan Avustralya, final periyoduna 63-48 önde girdi. Çekya, son periyotta üç sayılık basketlerle maça ortak olmaya çalışsa da mücadeleden 82-70 galip ayrılan Avustralya, yarı finale kaldı.
Patty Mills, 24 sayıyla Avustralya'nın galibiyetinde başrol oynadı. Çekya'da Patrik Auda'nın 21 sayı ve Tomas Satoransky'nin 13 sayı, 13 asist, 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
Dünya Kupası'nda ilk kez yarı finale yükselen Avustralya, İspanya ile karşılaşacak. Çekya ise 5-8'incilik klasman maçında Polonya ile mücadele edecek.
Öte yandan Çekya'nın elenmesiyle Avrupa kıtasından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak iki takım İspanya ve Fransa oldu.
Salon: Şanghay Oriental Spor Merkezi
Hakemler: Roberto Vazquez (Porto Riko),Ademir Zurapovic (Bosna Hersek),Matthew Leigh Kallio (Kanada)
Avustralya: Mills 24, Dellavedova 9, Ingles 6, Baynes 6, Landale 7, Goulding 14, Bogut 10, Kay 4, Creek 2
Çekya: Satoransky 13, Hruban 2, Bohacik 8, Balvin, Kriz 4, Auda 21, Pumprla 10, Schilb 5, Peterka 7
1. Periyot: 17-17
Devre: 33-30
3. Periyot: 63-48
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