Avukatlar sorunlarını duyurmak için 27 Nisan Cumartesi günü Ankara’da "büyük savunma mitingi"nde bir araya gelecek. Avukatların sorunları ve mitinge ilişkin Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan Habertürk’e açıklamalarda bulundu.

Sağkan, Aslında biz uzun zamandır avukatların içinde bulunduğu zorlukları dile getirmeye gayret ediyoruz. Özellikle sosyoekonomik sorunlar ve avukata dönük şiddet vakalarının her geçen gün artıyor olması nedeniyle artık nefes alamaz hale gelen bir meslek örgütü haline geldik. Biz de meslektaşlarımızın sesini duyurmak için Türkiye’nin 81 ilinden barolarımız Ankara’da bir araya gelecek. Kamuoyuyla paylaşmak istedik.

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AVUKATLAR NE TALEP EDİYOR?

Avukatların sosyoekonomik durumlarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Sağkan, “Buradaki somut taleplerimiz avukatın güçlendirilmesi, sosyoekonomik olarak güçlendirilmesi, hukuk fakültelerinin akreditasyon kriterlerinin YÖK tarafından belirlenmesi suretiyle niteliğin artması yönünde somut taleplerimiz var. Bir diğer unsur avukata dönük şiddet vakaları son yıllarda inanılmaz derecede artmış durumda.” dedi.

“AVUKATA YÖNELİK ŞİDDET ARTTI”

Sağkan, “Avukatı müvekkiliyle özdeşleştiren baktığı davanın tarafıyla özdeşleştiren, karşı tarafa duyduğu kini öfkeyi avukata yansıtan bir anlayış var. Avukat cinayetleri söz konusu. Avukata dönük fiziki şiddet söz konusu. Son 2 yılda özellikle çok ciddi oranda bir artış görüyoruz. Haciz mahallerine gidilen bütün araçlarda kolluk personeli bulundurulması gibi avukata dönük şiddetin CMK 100.madde kapsamında katalog suçlar kapsamına alınması gibi somut taleplerimiz var.” diye konuştu.