        Haberler Gündem 3. Sayfa Avukatın elinde taşıdığı paket patladı! | Son dakika haberleri

        Ordu’da avukat, elinde taşıdığı paketin patlaması sonucu yaralandı

        Ordu'da, avukat Muhammed Emre Tomakin, elindeki pakette meydana gelen patlamada yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 23:32 Güncelleme: 22.08.2025 - 23:32
        Olay, dün akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Ofisinden elinde paketle çıkan Tomakin’in, bir süre sonra taşıdığı pakette patlama meydana geldi. Patlama sonucu Tomakin, el ve yüz bölgesinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tomakin, kentteki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan, Ordu Barosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Baromuz üyesi Avukat Muhammet Emre Tomakin’in yaşadığı elim olay sonrası genel sağlık durumu ve süreci titizlikle takip ediyor, meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.

        Paket içerisinde batarya olabileceği değerlendirilirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        #Son dakika haberler
