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İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Avşin isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan konulardan birisidir.

AVŞİN ADININ ANLAMI NEDİR?

Avşin ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Avşin adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Avşin isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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AVŞİN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Avşin ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Osmanlıcada “kekik otu” anlamına gelir.

AVŞİN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Avşin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Avşin adını koymak caizdir.

AVŞİN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Avşin ismini kullanan 5.394 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Avşin ismini kullanan 690 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Avşin ismini kullanan 38 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Avşin ismini kullanan 145 kişi bulunmaktadır.

AVŞİN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Avşin ismine sahip bireyler çok enerjiktirler ve yerlerinde duramazlar. Olaylar karşısında hemen panikleyen ve çabuk heyecanlanan yönleri vardır, soğukkanlı oldukları söylenemez. Sosyal insanlardır, arkadaş çevresi çoktur. Yeni insanları tanımaktan hoşlanırlar. Girdikleri ortamda dikkatleri üzerine çekerler. İkili ilişkilerinde rahat davranırlar partnerlerine güvenirler ve kısıtlamazlar. Özgürlüğüne düşkündürler kendileri de kısıtlanmayı istemezler.

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