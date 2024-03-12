Avrupa'nın en büyük toplu mezarı iddiası! 1634 tarihli bir not ortaya çıktı

'Ulusal açıdan önemli' bir keşif olarak nitelendirilen uzmanlar, cesetlerin 17. yüzyılın ilk yarısında acımasız bir hastalık dalgasının ardından gömüldüğünü düşünüyor.

Langbein, CNN'e şunları söyledi: "Nürnberg'de veba mezarlıkları belirlememize rağmen bu insanlar normal bir mezarlığa defnedilmedi . "

'Bu, Hıristiyan cenaze törenleri dikkate alınmaksızın kısa bir zaman diliminde çok sayıda ölünün gömülmesi gerektiği anlamına geliyor.'

Spiegel'in haberine göre , İkinci Dünya Savaşı sırasında bölgeye düşen bombalar nedeniyle birçok kemik fiziksel olarak hasar gördü .

Diğerleri, tıpkı bakır mücevherlerin ten rengine dönüşmesi gibi, komşu bir bakır fabrikasının atıklarının sahaya atılması nedeniyle yeşil renktedir.

1634 TARİHLİ BİR NOT KEŞFETTİLER

Ancak uzmanlar, bölgede 1632 ile 1633 yılları arasında 15.000'den fazla kişinin ölümüne yol açan bir veba salgınını ayrıntılarıyla anlatan 1634 tarihli bir not keşfettiler.

Bu da onların bu cesetlerin muhtemelen 1632-1633 veba salgınından kalma olduğu sonucuna varmalarına yol açtı