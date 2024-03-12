Avrupa'nın en büyük toplu mezarı iddiası! 1634 tarihli bir not ortaya çıktı
Almanya Nürnberg'de arkeolojik kazılar sırasında binlerce ölünün bulunduğu toplu mezarlar keşfedildiği iddia edildi. Kazı çalışması yapan hafriyat şirketi çalışmaların devam ettiği değerlendirmelerin henüz tamamlanmadığını açıkladı. Kazılar sırasında 1634 yılına ait bir not açığa çıkması da şaşırttı. Ortaçağ Avrupa'sını kasıp kavuran Kara Ölüm'de bilim insanları, her ne kadar 500 iskelet bulunmuş olsa da, kimileri 2.000 kadar, hatta daha fazla iskelet olabileceğini düşünüyor.
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Avrupa’da keşfedilen toplu mezar insalık tarihinin kabusundan biri oluyor. Bilim insanları, Ortaçağ Avrupa’sında milyonlarca kişinin ölümüne neden olan “Kara Ölüm”ün şimdiye kadar tespit edilen en eski toplu mezar kalıntılarına ulaştı. Hatta iskeletlerin bazılarının yeşil renkte olması yakındaki bir bakır fabrikasının atıklarının sahaya atılması nedeniyle olduğu düşünülüyor. İşte toplu mezardan geriye kalanlar
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AVRUPA'NIN EN BÜYÜK TOPLU MEZARI KEŞFEDİLMİŞ OLABİLİR
Nürnberg'in Belediye Başkanı Marcus König, keşfin 'bölgenin çok ötesinde büyük önem taşıdığını' söyledi.
Almanya'nın Nürnberg kentindeki alanda , Avrupa nüfusunun yüzde 60'ını öldüren hıyarcıklı vebadan ölen en az 1000 kişinin cesedi bulunuyor.
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'Ulusal açıdan önemli' bir keşif olarak nitelendirilen uzmanlar, cesetlerin 17. yüzyılın ilk yarısında acımasız bir hastalık dalgasının ardından gömüldüğünü düşünüyor.
Langbein, CNN'e şunları söyledi: "Nürnberg'de veba mezarlıkları belirlememize rağmen bu insanlar normal bir mezarlığa defnedilmedi . "
'Bu, Hıristiyan cenaze törenleri dikkate alınmaksızın kısa bir zaman diliminde çok sayıda ölünün gömülmesi gerektiği anlamına geliyor.'
Spiegel'in haberine göre , İkinci Dünya Savaşı sırasında bölgeye düşen bombalar nedeniyle birçok kemik fiziksel olarak hasar gördü .
Diğerleri, tıpkı bakır mücevherlerin ten rengine dönüşmesi gibi, komşu bir bakır fabrikasının atıklarının sahaya atılması nedeniyle yeşil renktedir.
1634 TARİHLİ BİR NOT KEŞFETTİLER
Ancak uzmanlar, bölgede 1632 ile 1633 yılları arasında 15.000'den fazla kişinin ölümüne yol açan bir veba salgınını ayrıntılarıyla anlatan 1634 tarihli bir not keşfettiler.
Bu da onların bu cesetlerin muhtemelen 1632-1633 veba salgınından kalma olduğu sonucuna varmalarına yol açtı
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Fotoğraflar: In Terra Veritas
Kaynak:dailymail.co.uk
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