Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar, hafta sonundan itibaren Türkiye'yi de etkilemeye başlayacak. Batı bölgelerinde sıcaklılar 40 dereceyi görecek.

Küresel ısınmanın etkisinin de olduğu yüksek sıcaklıklar Avrupa'yı kavuruyor. Sıcak havaya karşı arka arkaya uyarılar yapılırken, alarm seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı.

TÜRKİYE'Yİ DE ETKİSİ ALTINA ALIYOR

Avrupa'da etkisini gösteren sıcak havanın önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye'yi de etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.

26 Temmuz Cuma gününden itibaren yağışlı hava Türkiye'yi terk ederken, yerini sıcak ve güneşli havaya bırakıyor. Sıcaklıkların batı bölgelerinde 1 ila 3 derece artması bekleniyor.

Hafta sonundan itibaren ise tüm Türkiye'de etkili olacak sıcak hava etkisini gösteremeye başlayacak. Cuma gününe göre sıcaklıkların 5 ila 8 derece artması bekleniyor. Çanakkale, Edirne, İzmir'de sıcaklıklar 35 dereceyi bulurken, termometreler Aydın'da 36, Muğla'da 37'yi ölçecek.

28 Temmuz Pazar gününde sıcak hava dalgası iç bölgeleri de etkisi altına alırken, Ankara 33, Konya 34, Isparta 37, Aydın 38, Diyarbakır 40 dereceyi görecek.

Hafta başında da sıcaklıkların yüksek değerlerde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. 29 Temmuz Pazartesi günü bazı şehirlerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

İstanbul 33

Balıkesir 37

İzmir 36

Muğla 37

Ankara 33

Konya 34

Diyarbakır 40

Şanlıurfa 40