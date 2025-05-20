Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        89
        Fenerbahçe
        FB
        81
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        60
        Beşiktaş
        BJK
        59
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Trabzonspor
        TS
        47
        Göztepe
        GÖZ
        47
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Bellona Kayserispor
        KYS
        44
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Gaziantep FK
        GFK
        43
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        43
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        36
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        23
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Avrupa'ya Osimhen damgası! - Galatasaray Haberleri

        Avrupa'ya Osimhen damgası!

        Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun bitime iki hafta kala şampiyonluğu ilan eden Galatasaray'da Victor Osimhen'in performansı dikkat çekti. Nijeryalı golcü, Avrupa Ligleri'nin en golcü 4. futbolcusu konumunda yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 10:37 Güncelleme: 20.05.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig'de fırtına gibi esti.

        • 2

          Sarı-kırmızılı takımın 5. yıldızı takmasında başrolü üstlenen 26 yaşındaki santrfor, karakteri ve kişiliğiyle büyük saygı görmeyi başardı.

        • 3

          Gol sayısında kariyerinin zirvesine ulaşan Nijeryalı golcü, performansıyla bir golcüden daha fazlası olduğunu gösterdi. Osimhen, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor’a karşı oynanan şampiyonluk maçında da ağları sarsmayı başardı.

        • 4

          Sezona geç giriş yapmasına rağmen aradaki farkı hızlı kapatan yıldız golcü, ligde 25, Avrupa'da 6, kupada ise 5 golle önemli bir katkı sağladı.

        • 5

          Öte yandan, Trendyol Süper Lig'de rakip olduğu 18 takımın 12'sine gol atmayı başarırken Onvo Antalya ve Kasımpaşa'yı da 4'er kez avladı.

        • 6

          Toplamda fileleri 36 kez sarsan Osimhen, Avrupa'nın en golcü 4. futbolcusu konumunda. Zirvede 40 golle Lewandowski ve Mbappe bulunurken, Harry Kane’in ise 38 golü var.

        • 7

          Bu sezon ligde attığı 25 golün 7’sini kafa vuruşuyla ağlara gönderirken, toplamda 9 kez bu şekilde gol attı.

        • 8

          Ligde 25 gol, 5 asistlik performansla 74.5 dakikada bir skoru değiştiren Osimhen, son 10 sezonda Galatasaray’ın en sık gol katkısı veren ikinci oyuncusu oldu.

        • 9

          Şampiyonlukta golleri ve asistleriyle kazanılan 89 puanın 23’ünde doğrudan pay sahibi oldu.

        • 10

          Galatasaray'da her zaman olduğu gibi şampiyonluk maçında da Osimhen coşkusu yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımda kalmasını istedikleri Nijeryalı forvet için tribünde İngilizce olarak “Bizimle kal” ve “Bizimle kal Osi, mecbur olduğun için değil, istediğin için” yazılı pankartlar açtı ve seremonide de büyük ilgi gösterdi.

        • 11

          Nijeryalı santrfor, maçın ardından “Kalacak mısın?” sorularına da yanıt verdi. Çok mutlu olduğunu vurgulayan Osimhen, “Galatasaray tarihine geçmek muhteşem bir şey. Şu an için önümüzdeki sezon ne olacak bilmiyorum, geleceği düşünmeyip anın tadını çıkarıyorum.” ifadelerini kullandı.

        • 12

          Osimhen, maçlardan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı Roman havası oynayan futbolseverle buluştu. Bir araya gelen ikili, açılan şarkıyla beraber dans etmeye başladı. Osimhen’in şampiyonluğu göbek atarak kutladığı anlar beğeni rekoru kırdı.

        • 13
        • 14
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        Kayınpeder ve baldıza kezzaplı saldırı!
        Kayınpeder ve baldıza kezzaplı saldırı!
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        Bir kaleciden daha fazlası: Muslera!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        Büyüyen yeni tehlike
        Büyüyen yeni tehlike
        Netanyahu Trump'ın "Gazze vizyonuna" bağlı olduğunu iddia etti
        Netanyahu Trump'ın "Gazze vizyonuna" bağlı olduğunu iddia etti
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Boynundan ve yüzünden bıçakladı! Takside dehşet!
        Boynundan ve yüzünden bıçakladı! Takside dehşet!
        Motosikletin arkasındaydı... 19 yaşında hayata veda!
        Motosikletin arkasındaydı... 19 yaşında hayata veda!
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Kaşınan yer kaşınmadan nasıl rahatlar?
        Terracotta askerlerinin hepsi neden farklı yüz ifadesine sahip?
        Terracotta askerlerinin hepsi neden farklı yüz ifadesine sahip?
        Habertürk Anasayfa