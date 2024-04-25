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        Haberler Spor Diğer Boks Avrupa Şampiyonası'nda 3 milli boksör finale kaldı - Diğer Haberleri

        Avrupa Şampiyonası'nda 3 milli boksör finale kaldı

        Sırbistan'da gerçekleştirilen 2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3 milli boksör finale kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 22:05 Güncelleme: 25.04.2024 - 22:05
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        3 milli boksör finalde!
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        Sırbistan'da gerçekleştirilen 2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3 milli boksör finale kaldı.

        Başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonda kadınlarda 2 ve erkeklerde bir milli sporcu yarı finalde rakiplerini yenerek finale yükseldi. Fenerbahçe'nin üç milli boksörü kadınlarda Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, erkeklerde ise Samet Gümüş finale kalma başarısı gösterdi.

        Final müsabakaları 27-28 Nisan'da yapılacak.

        Karşılaşmaları Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç yerinden takip ederek, milli boksörlere destek oldu.

        OLİMPİYAT VE DÜNYA ŞAMPİYONU BUSENAZ SÜRMENELİ, AVRUPA'DA İLK FİNALİNDE

        Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

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        66 kiloda ringe çıkan Busenaz, yarı finalde Slovakya'dan Jessica Triebelova'yla karşılaştı. Avrupa şampiyonalarında iki bronz madalyası bulunan Busenaz, ilk kez finalde yer alacak ve kariyerinde tek eksik altın madalyayı tamamlamak için Rusya'da Albina Moldazhanova'yla karşı karşıya gelecek.

        BUSE NAZ ÇAKIROĞLU 4. KEZ FİNALDE

        Büyükler Avrupa şampiyonalarında iki altın, bir gümüş madalyası bulunan Buse Naz Çakıroğlu, 4. kez finale kaldı.

        Bulgar rakibi Venelina Poptoleva'yı 52 kiloda yarı finalde yenen Buse Naz, adını finale yazdırdı. Kariyerinde olimpiyat ikinciliği, bir dünya şampiyonluğu da bulunan Buse Naz, son iki Avrupa Şampiyonası'nda 2019 ve 2022'de altın madalya elde etmiş, 2018'de ise Avrupa ikincisi olmuştu. Buse Naz Çakıroğlu, kariyerinde üst üste 3. Avrupa şampiyonluğu için Rusya'da Anastasia Kool'la mücadele edecek.

        SAMET İLK ŞAMPİYONASINDA FİNALDE

        Milli boksör Samet Gümüş, büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı.

        Erkekler 51 kilo yarı finalinde ev sahibi Sırbistan'dan Omer Ametovic'le karşılaşan Samet, rakibini ikinci rauntta nakavtla yendi.

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        Avrupa Oyunları'nda geçen yıl gümüş madalya alarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan Samet Gümüş, finalde Macaristan'dan Atila Bernarth'la karşılaşacak.

        BÜŞRA IŞILDAR VE TUĞRULHAN ERDEMİR'DEN BRONZ MADALYA

        Milli boksörler Büşra Işıldar ve Tuğrulhan Erdemir, bronz madalya kazandı.

        Kadınlar 75 kiloda yarı final maçında son iki Avrupa şampiyonu İrlanda Cumhuriyeti'nden Aoife O'Rourke'ye yenilen Büşra, şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

        Erkekler 71 kiloda ise Tuğrulhan, yarı finalde Gürcistan'dan Madiev Eskerkhan'a mağlup oldu. Milli boksör şampiyonada bronz madalya elde etti.

        ERKEKLERDE 13 YIL SONRA GELEN FİNAL

        Türkiye, erkek boksunda 13 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldı.

        2011'de Ankara'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda finale kalan Fatih Keleş altın, Adem Kılıççı ise gümüş madalya almıştı.

        Erkek milli boksörler 2011'den sonra Türkiye'ye madalya getirdi. Finale kalan Samet, gümüş madalyayı garantilerken, Tuğrulhan bronz madalya aldı. Erkeklerde Türkiye, Avrupa şampiyonalarında 2013, 2015, 2017, 2019 ve 2022'de madalya alma başarısı gösterememişti.

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