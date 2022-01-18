Avrupa Parlamentosu'na kadın başkan

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti. Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Maltalı Roberta Metsola oldu. 20 yıl sonra göreve gelen ilk kadın olan 43 yaşındaki Metsola, 458 oy aldı.

Metsola, Avrupa Parlamentosu'na başkanlık yapacak olan 3. kadın olurken aynı zamanda en genç başkan oldu.