Avrupa'nın 'saatli bombası' görüntülendi

HABERTURK.COM

Bulutlar altındaki Vezüv Yanardağı'nın uydu görüntüsünü NASA resmi sitesi üzerinden paylaştı.

2 Ocak'ta çekildiği belirtilen görüntü, Avrupa ana karasındaki son 100 yıl içinde aktivite gösteren tek yanardağ olması ile biliniyor. NASA Vezüv Yanardağı'nı dünyanın 'en tehlikeli yanardağlarından biri' olarak tanımlıyor.

1281 m yüksekliğindeki yanardağın çevresinde 800 bin kişi olmak üzere Napoli çevresinde 3 milyona yakın insan yaşıyor.

Sputnik'in 2011 yılında Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmaya dayandırdığı habere göre, Vezüv Yanardağı 'Avrupa'nın saatli bombası' olarak tanımlanmıştı.

VEZÜV YANARDAĞI

17 bin yıl içerisinde toplamda sekiz büyük patlama yaşadığı belirlenen yanardağ, Roma şehri Pompeii ve yakınındaki Herculaneum'u yok etmesiyle biliniyor. En son 1944'te patlayan Vezüv, yakınlarındaki San Sebastiano köyünü de yok etmişti.