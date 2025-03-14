Avrupa'nın 'Gamer' merkezi Türkiye

Oyun sektörü, teknolojinin ritmi, içerik üreticilerinin etkisi ve genişleyen oyuncu kitlesiyle Avrupa’da altın çağını yaşıyor. Oyunfor’un Şubat 2025 verileri PC ve konsol oyunlarının yükselişini gözler önüne sererken, Visa’nın 2024 istatistikleri oyun harcamalarının diğer sektörleri geride bıraktığını ve Türkiye’nin yüzde 24’lük gamer oranıyla Avrupa’da lider olduğunu ortaya koyuyor. Ekranlar artık sadece oyun değil, devasa bir ekonomi sahnesi haline gelmiş durumda!

2025'TE TÜRKİYE'DE PC VE KONSOL RÜZGARI ESİYOR

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Oyunfor’un Şubat 2025 verileri de oyun sektörü açısında heyecan verici bir tabloyu karşımıza çıkartıyor. Satışlar 2025 Ocak ayına göre %3, geçen yılın Şubat’ına göre %17 yukarı yönlü hareket gösterdi. PC oyunları yüzde 40’la tahta otururken, konsollar ise %26’yla sahnede yerini aldı. Mobil oyunlar ise %34’e gerileyerek diğerlerinin yanında biraz gölgede kaldı. Bu ivmenin kahramanı ise, 30 yaş üstü oyuncuların PC ve konsol sevdası.

AVRUPA'DA SEHAYATİ VE MODAYI SOLLADI!

Visa’nın verileri ise 2024’te Avrupa’da oyun harcamalarının %16,7 arttığını, seyahati (%60), modayı (%75), tiyatro ve sinemayı (%85) sollayarak en büyükler arasına girdiğini gösteriyor. 2025’teki bu ivme ise daha da büyük bir gelişimin sinyalcisi olarak görülyüor. Gaming, adeta bir büyüme şampiyonu haline geldi.

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TÜRKİYE LİDER, AVRUPA PEŞİNDE

Şirketin açıkladığı araştırma verilerine göre,Türkiye, %24’lük gamer oranıyla Avrupa’nın bir numarası konumunda yer alırken, her dört Visa kart kullanıcısından biri oyun ateşiyle yanıyor! Norveç (%17) ve Danimarka (%16) nefesini ensesinde hissetse İspanya harcamada, Macaristan işlem sayısında parlasa da, Türkiye gamer oranında zirvedeki konumunu koruyor.

Oyunfor’un 2025 Şubat haritasına baktığımızda her zaman olduğu gibi oyun alışverişlerinde zirvede İstanbul’u görüyoruz. Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa ise hemen arkasında.

HİT OYUNLAR VE INFLUENCER BÜYÜSÜ Oyuncuların favorileri arasında Counter-Strike 2 ve Valorant yer alıyor. FPS tutkunlarının diğer tercihleri ise, PUBG Mobile ile Garena Free Fire mobil oluyorç Türkiye’de Metin 2 ise nostaljiyi ateşleyenler arasında. En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun Counter-Strike 2: FPS türünün öncülerinden biri olan bu oyun, rekabetçi oyun deneyimlerine olan talebin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Counter-Strike serisinin devamı olarak, oyunculara yüksek tempolu ve stratejik bir deneyim sunuyor.

Valorant: Riot Games'in FPS türündeki bu oyunu, hem rekabetçi yapısı hem de stratejik derinliği ile oyuncular arasında popülerliğini sürdürüyor.

PUBG Mobile: Battle Royale türünün popüler oyunlarından biri olarak, mobil platformda da geniş bir oyuncu kitlesine hitap etmeye devam ediyor.

Garena Free Fire: Mobil oyunlar arasında büyük bir popülariteye sahip olan Free Fire, önceki aylara göre satışlarını artırarak mobil oyun pazarında güçlü bir varlık gösterdi.

League of Legends: Uzun süredir popülerliğini koruyan bu MOBA oyunu, oyunculara derinlemesine bir strateji deneyimi sunuyor ve e-spor arenasında da son derece etkin bir yere sahip.

World of Warcraft: MMORPG türündeki bu oyun, yıllardır oyuncuları etkileyen geniş bir dünyaya ve zengin bir içeriğe sahip.

Metin 2: Türkiye'de oldukça tanınmış olan bu MMORPG oyunu, yerel pazarın güçlü temsilcilerinden biri.

Mobile Legends: Mobil MOBA oyunları arasında kendine sağlam bir yer edinmiş olan Mobile Legends, geniş bir oyuncu kitlesine hitap ediyor.

Honor of Kings: MOBA türünde bir oyun olan Honor of Kings, özellikle Asya pazarında büyük bir başarı yakalıyor.

Lords Mobile: Strateji ile şehir kurmayı yan yana getiren, başarılı bir mobil oyun. Visa'nın verileri ise sahneye başka bir yıldız koyuyor... İçerik üreticileri! Gamer’ların %28’i “Influencer’lar beni yönlendiriyor” derken, %53’ü haftada bir oyun içeriklerine dalıyor; Z kuşağında bu oran %70’e uçuyor. Oyuncuların %30’u içerik peşinde, %91’i ise influencer’lığı rüya kariyer görüyor. REKLAM KARTLAR MASADA, OYUNCULAR ALIŞVERİŞTE Oyunfor’un Şubat yıldızları App Store & iTunes ve Steam Cüzdan Kodu hediye kartları oldu. 30+ oyuncular %54’le alışverişi domine ederken, kadınlar %34’le daha çok söz sahibi. Visa, gamer’ların diğer kullanıcıları solladiğini, daha çok harcadığını ve işlem yaptığını söylüyor. Üstelik içerik üreticilerine küçük işletme muamelesi yaparak ödeme kapılarını ardına kadar açıyor. YAŞ OCAK 2025 ŞUBAT 2025 18-21 %5 %4 21-30 %42 %42 30+ %53 %54 En çok satılan hediye kartları: App Store & iTunes Hediye Kartı

Steam Cüzdan Kodu Hediye Kartı

Sony PSN Hediye Kartı

Xbox Hediye Kartı

Google Play Hediye Kartı Sonuç olarak, oyun sektörü, 2024’te rekorlarıyla coşarken, 2025’e de Türkiye'de yükselen bir grafikle giriş yaptı. Türkiye’nin liderliği, 30+ oyuncuların tutkusu ve Z kuşağının influencer aşkıyla gaming, Avrupa’da durdurulamaz bir güç haline geldi. PC ve konsol yükseliyor, mobil biraz dinleniyor ama bu dünya büyümekten asla vazgeçmiyor!