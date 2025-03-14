Avrupa'nın 'Gamer' merkezi Türkiye

Oyun piyasasında yeni dönem: 30+ oyuncular zirveyi ele geçirdi!
Şubat 2025'te Türkiye pazarında PC ve konsol oyun satışları yüzde 17 artarken, 30 yaş üstü oyuncular sektörün itici gücü oldu. Yayınlanan 2024 verilerine göre ise Türkiye Avrupa'nın gamer merkezi olarak öne çıkıyor. Türkiye yüzde 24'lük gamer oranıyla 2024'te Avrupa lideri olurken, 2025'in ilk çeyreğinde ise 30+ oyuncular ve influencer'lar sektörü uçurmaya devam ediyor
Oyun sektörü, teknolojinin ritmi, içerik üreticilerinin etkisi ve genişleyen oyuncu kitlesiyle Avrupa’da altın çağını yaşıyor. Oyunfor’un Şubat 2025 verileri PC ve konsol oyunlarının yükselişini gözler önüne sererken, Visa’nın 2024 istatistikleri oyun harcamalarının diğer sektörleri geride bıraktığını ve Türkiye’nin yüzde 24’lük gamer oranıyla Avrupa’da lider olduğunu ortaya koyuyor. Ekranlar artık sadece oyun değil, devasa bir ekonomi sahnesi haline gelmiş durumda!
2025'TE TÜRKİYE'DE PC VE KONSOL RÜZGARI ESİYOR
Oyunfor’un Şubat 2025 verileri de oyun sektörü açısında heyecan verici bir tabloyu karşımıza çıkartıyor. Satışlar 2025 Ocak ayına göre %3, geçen yılın Şubat’ına göre %17 yukarı yönlü hareket gösterdi. PC oyunları yüzde 40’la tahta otururken, konsollar ise %26’yla sahnede yerini aldı. Mobil oyunlar ise %34’e gerileyerek diğerlerinin yanında biraz gölgede kaldı. Bu ivmenin kahramanı ise, 30 yaş üstü oyuncuların PC ve konsol sevdası.
AVRUPA'DA SEHAYATİ VE MODAYI SOLLADI!
Visa’nın verileri ise 2024’te Avrupa’da oyun harcamalarının %16,7 arttığını, seyahati (%60), modayı (%75), tiyatro ve sinemayı (%85) sollayarak en büyükler arasına girdiğini gösteriyor. 2025’teki bu ivme ise daha da büyük bir gelişimin sinyalcisi olarak görülyüor. Gaming, adeta bir büyüme şampiyonu haline geldi.
TÜRKİYE LİDER, AVRUPA PEŞİNDE
Şirketin açıkladığı araştırma verilerine göre,Türkiye, %24’lük gamer oranıyla Avrupa’nın bir numarası konumunda yer alırken, her dört Visa kart kullanıcısından biri oyun ateşiyle yanıyor! Norveç (%17) ve Danimarka (%16) nefesini ensesinde hissetse İspanya harcamada, Macaristan işlem sayısında parlasa da, Türkiye gamer oranında zirvedeki konumunu koruyor.
Oyunfor’un 2025 Şubat haritasına baktığımızda her zaman olduğu gibi oyun alışverişlerinde zirvede İstanbul’u görüyoruz. Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa ise hemen arkasında.
HİT OYUNLAR VE INFLUENCER BÜYÜSÜ
Oyuncuların favorileri arasında Counter-Strike 2 ve Valorant yer alıyor. FPS tutkunlarının diğer tercihleri ise, PUBG Mobile ile Garena Free Fire mobil oluyorç Türkiye’de Metin 2 ise nostaljiyi ateşleyenler arasında.
En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun
Visa'nın verileri ise sahneye başka bir yıldız koyuyor... İçerik üreticileri! Gamer’ların %28’i “Influencer’lar beni yönlendiriyor” derken, %53’ü haftada bir oyun içeriklerine dalıyor; Z kuşağında bu oran %70’e uçuyor. Oyuncuların %30’u içerik peşinde, %91’i ise influencer’lığı rüya kariyer görüyor.
KARTLAR MASADA, OYUNCULAR ALIŞVERİŞTE
Oyunfor’un Şubat yıldızları App Store & iTunes ve Steam Cüzdan Kodu hediye kartları oldu. 30+ oyuncular %54’le alışverişi domine ederken, kadınlar %34’le daha çok söz sahibi. Visa, gamer’ların diğer kullanıcıları solladiğini, daha çok harcadığını ve işlem yaptığını söylüyor. Üstelik içerik üreticilerine küçük işletme muamelesi yaparak ödeme kapılarını ardına kadar açıyor.
En çok satılan hediye kartları:
Sonuç olarak, oyun sektörü, 2024’te rekorlarıyla coşarken, 2025’e de Türkiye'de yükselen bir grafikle giriş yaptı. Türkiye’nin liderliği, 30+ oyuncuların tutkusu ve Z kuşağının influencer aşkıyla gaming, Avrupa’da durdurulamaz bir güç haline geldi. PC ve konsol yükseliyor, mobil biraz dinleniyor ama bu dünya büyümekten asla vazgeçmiyor!