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Borussia Dortmund'un İspanyol futbolcusu Paco Alcacer, 39 dakikada bir gol atarak Avrupa'nın 5 büyük liginin en verimli skoreri oldu.
Valencia altyapısından yetişen 25 yaşındaki santrafor Alcacer, 2016 yazında transfer olduğu ancak fazla forma şansı verilmediği Barcelona'dan sonra gittiği Almanya'da kendini buldu.
Borussia Dortmund'un bu sezon için 2 milyon euro'ya Barcelona'dan kiraladığı, sonrasında 23 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak 2019 yazından itibaren 4 yıllık sözleşme imzaladığı Alcacer, 11 lig maçında 12 gol attı.
Yalnızca 4 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İspanyol milli futbolcu, toplam 468 dakika sahada kaldı. Maç başına 42,5 dakika süre alan Alcacer, her 39 dakikada fileleri havalandırmayı başardı.
Alcacer, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki en az 10 golü bulunan futbolcular arasında en verimli skorer oldu.
20 yaşındaki forvet oyuncuları Fransız Kylian Mbappe ve Sırp Luka Jovic, Alcacer'i takip etti. Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain'de (PSG) oynayan Mbappe, 69,6 dakika, Bundesliga'da Eintracht Frankfurt forması giyen Jovic ise 76,3 dakikada bir gol kaydetti.
KASIMPAŞALI DIAGNE, YILDIZLARI SOLLADI
Kasımpaşa formasıyla attığı 18 golle Spor Toto Süper Lig'in gol krallığı yarışında zirvede yer alan Mbaye Diagne, yalnızca sayı değil verimlilik bakımından da Lionel Messi (14 gol), Edinson Cavani (10), Neymar (11) gibi yıldız oyuncuları geride bıraktı.
Süper Lig'deki performansıyla Senegal Milli Takımı'na davet edilen Diagne, bu sezon 80 dakikaya bir gol sığdırarak en verimli 10 skorer listesinin 4. sırasında kendisine yer buldu.
Barcelona'dan Messi 81,5 dakika, PSG'den Cavani 83,2 dakika, bir diğer PSG'li Neymar da 94,4 dakikada bir ağları sarstı.
İLK 10'DA SUAREZ, LEWANDOWKSI VE RONALDO YOK
Barcelona'dan Luis Suarez (11 gol), Bayern Münih'ten Robert Lewandowski (10), Juventus'tan Cristiano Ronaldo (11), Serie A'nın en golcü ismi Genoalı Krzysztof Piatek (12), Premier Lig gol krallığı yarışında zirveyi paylaşan Arsenal'den Pierre-Emerick Aubameyang ve Liverpool'dan Muhammed Salah (10), en verimli 10 golcü arasına giremedi.
Piatek 110,3 dakika, Suarez 115,3 dakika, Lewandowski 125 dakika, Ronaldo 130 dakika, Aubameyang 130,7 dakika, Salah ise 140 dakikada bir gol sevinci yaşadı.
Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Spor Toto Süper Lig'i kapsayan değerlendirmeye göre en verimli 10 skorer futbolcu şöyle sıralandı:
|Futbolcu
|Kulübü
|Lig
|Oynama süresi (dakika)
|Gol
|Dakika başına gol
|1
|Paco Alcacer
|Borussia Dortmund
|Bundesliga
|468
|12
|39
|2
|Kylian Mbappe
|PSG
|Ligue 1
|836
|12
|69,6
|3
|Luka Jovic
|Eintracht Frankfurt
|Bundesliga
|916
|12
|76,3
|4
|Mbaye Diagne
|Kasımpaşa
|Süper Lig
|Bin 440
|18
|80
|5
|Lionel Messi
|Barcelona
|La Liga
|Bin 141
|14
|81,5
|6
|Edinson Cavani
|PSG
|Ligue 1
|832
|10
|83,2
|7
|Emiliano Sala
|Nantes
|Ligue 1
|Bin 111
|12
|92,6
|8
|Neymar
|PSG
|Ligue 1
|Bin 39
|11
|94,4
|9
|Cristhian Stuani
|Girona
|La Liga
|Bin 115
|11
|101,3
|10
|Florian Thauvin
|Olympique Marsilya
|Ligue 1
|Bin 140
|11
|103,6
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