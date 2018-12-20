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Avrupa'nın en verimli golcüleri

Her 39 dakikada fileleri havalandıran Borussia Dortmund'un İspanyol futbolcusu Alcacer, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki golcüler arasında verimlilik bakımından başı çekti. Spor Toto Süper Lig'de 80 dakikaya bir gol sığdıran Kasımpaşa'nın Senegalli forvet oyuncusu Diagne, Messi ve Neymar gibi futbolcuları geride bırakıp listenin 4. sırasında yer aldı

20.12.2018 - 12:10 | Güncelleme: Futbol
Diagne

Borussia Dortmund'un İspanyol futbolcusu Paco Alcacer, 39 dakikada bir gol atarak Avrupa'nın 5 büyük liginin en verimli skoreri oldu.

Valencia altyapısından yetişen 25 yaşındaki santrafor Alcacer, 2016 yazında transfer olduğu ancak fazla forma şansı verilmediği Barcelona'dan sonra gittiği Almanya'da kendini buldu.

Borussia Dortmund'un bu sezon için 2 milyon euro'ya Barcelona'dan kiraladığı, sonrasında 23 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak 2019 yazından itibaren 4 yıllık sözleşme imzaladığı Alcacer, 11 lig maçında 12 gol attı.

Yalnızca 4 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İspanyol milli futbolcu, toplam 468 dakika sahada kaldı. Maç başına 42,5 dakika süre alan Alcacer, her 39 dakikada fileleri havalandırmayı başardı.

Alcacer, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki en az 10 golü bulunan futbolcular arasında en verimli skorer oldu.

20 yaşındaki forvet oyuncuları Fransız Kylian Mbappe ve Sırp Luka Jovic, Alcacer'i takip etti. Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain'de (PSG) oynayan Mbappe, 69,6 dakika, Bundesliga'da Eintracht Frankfurt forması giyen Jovic ise 76,3 dakikada bir gol kaydetti.

KASIMPAŞALI DIAGNE, YILDIZLARI SOLLADI

Kasımpaşa formasıyla attığı 18 golle Spor Toto Süper Lig'in gol krallığı yarışında zirvede yer alan Mbaye Diagne, yalnızca sayı değil verimlilik bakımından da Lionel Messi (14 gol), Edinson Cavani (10), Neymar (11) gibi yıldız oyuncuları geride bıraktı.

Süper Lig'deki performansıyla Senegal Milli Takımı'na davet edilen Diagne, bu sezon 80 dakikaya bir gol sığdırarak en verimli 10 skorer listesinin 4. sırasında kendisine yer buldu.

Barcelona'dan Messi 81,5 dakika, PSG'den Cavani 83,2 dakika, bir diğer PSG'li Neymar da 94,4 dakikada bir ağları sarstı.

İLK 10'DA SUAREZ, LEWANDOWKSI VE RONALDO YOK

Barcelona'dan Luis Suarez (11 gol), Bayern Münih'ten Robert Lewandowski (10), Juventus'tan Cristiano Ronaldo (11), Serie A'nın en golcü ismi Genoalı Krzysztof Piatek (12), Premier Lig gol krallığı yarışında zirveyi paylaşan Arsenal'den Pierre-Emerick Aubameyang ve Liverpool'dan Muhammed Salah (10), en verimli 10 golcü arasına giremedi.

Piatek 110,3 dakika, Suarez 115,3 dakika, Lewandowski 125 dakika, Ronaldo 130 dakika, Aubameyang 130,7 dakika, Salah ise 140 dakikada bir gol sevinci yaşadı.

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Spor Toto Süper Lig'i kapsayan değerlendirmeye göre en verimli 10 skorer futbolcu şöyle sıralandı:

  Futbolcu Kulübü Lig Oynama süresi (dakika) Gol Dakika başına gol
1 Paco Alcacer Borussia Dortmund Bundesliga 468 12 39
2 Kylian Mbappe PSG  Ligue 1  836 12 69,6
3 Luka Jovic Eintracht Frankfurt Bundesliga 916 12 76,3
4 Mbaye Diagne Kasımpaşa Süper Lig Bin 440 18 80
5 Lionel Messi  Barcelona La Liga  Bin 141 14 81,5
6 Edinson Cavani PSG  Ligue 1  832 10 83,2
7 Emiliano Sala Nantes Ligue 1  Bin 111 12 92,6
8 Neymar PSG Ligue 1 Bin 39 11 94,4
9 Cristhian Stuani Girona La Liga Bin 115 11 101,3
10 Florian Thauvin Olympique Marsilya Ligue 1 Bin 140 11 103,6

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