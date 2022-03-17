Avrupa'nın en iri kartalı hangi ilimizde görüldü?

Bilimsel adı 'Haliaeetus albicilla' olan ve Avrupa'nın en iri kartalı olarak bilinen akkuyruklu kartal, Antalya merkezde ilk kez Konyaaltı sahilinde görüntülendi.
DHA'nın haberine göre kuş gözlemcileri Mustafa Erturhan ve Kezban Tatlı, Antalya'da göçmen kuşların rotası olan Konyaaltı sahilinde Boğaçay nehrinin denize döküldüğü alanlarda, kuş gözlemi sırasında akkuyruklu kartalla karşılaştı.
ÖNCE DENİZ ÜZERİNDE GÖRÜLDÜ
Kezban Tatlı'nın dürbünle gözlemi sırasında akkuyruklu kartalı deniz üzerinde fark ettiğini ve hemen fotoğraflamaya başladıklarını anlatan Erturhan, “Normalde sahillere pek inmeyen, yüksek kesimlerde yaşayan bir kuş türü. Antalya'nın yüksek kesimleri Toroslar'da gözlemlenebilirken, sahil bölgesinde ilk defa 2011 yılında Patara sahilinde kayıt altına alınmış. Konyaaltı sahilinde fotoğrafladığımız akkuyruklu kartal ise Antalya merkez açısından ilk gözlem. Ancak genel sahiller açısından Patara'dan sonraki ikinci gözlem oldu" dedi.
SOĞUK HAVANIN ETKİSİ
Erturhan, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) listesinde 'LC-asgari endişe, yaygın bulunan türler' kategorisinde yer alan akkuyruklu kartalın Konyaaltı sahilinde yaklaşık 400 metre mesafeden fotoğraflandığını kaydetti.
Genç birey olduğunu belirten Erturhan, “Mart ayının normalden daha soğuk geçmesi, yağışlı ve fırtınalı havanın sahil bölgesinde görülmesinde etken olabileceğini düşünüyorum. Kendi açımdan ilk defa sahilde görüyorum. Denizden kara üzerine gelirken hemen fotoğrafladık" dedi.
Tüyleri genellikle gri, kahve, sarı tonlardan oluşan akkuyruklu kartalların kuyruklarında beyaz renkler de bulunuyor. Boyları 70-90 santimetre, kanat açıklıkları 200-240 santimetre, ağırlıkları da 3.5-7 kilogramı bulabiliyor. Ortalama yaşam süreleri de 20 yıl olarak gösteriliyor.
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