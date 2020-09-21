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HaberlerFutbolİngiltere

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, Burnley'yi 4-2 yenerek averajla liderliğe yükseldi. Real Madrid, 2. haftanın ardından Granada'nın zirveye yerleştiği La Liga'daki ilk maçında bir puan aldı. Sezonun ilk karşılaşmalarının oynandığı liglerden Bundesliga'da Bayern Münih, Serie A'da ise Genoa liderlik koltuğuna oturdu

21.09.2020 - 14:39 | Güncelleme: ABONE OL
Avrupa

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi arasındaki İngiltere (Premier Lig),İspanya (La Liga),Fransa'dan (Ligue 1) sonra İtalya (Serie A) ve Almanya'da (Bundesliga) da yeni sezon başladı.

İngiltere'de Leicester City, İspanya'da Granada, İtalya'da Genoa, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Saint-Etienne, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMIER LİG

İki yıl önce transfer ettiği Çağlar Söyüncü'den sonra bu sezon da Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katan Leicester City, Burnley'yi 4-2 mağlup etti.

Leicester City'nin yanı sıra son şampiyon Liverpool, Everton, Arsenal ve Crystal Palace da 2'de 2 yaptı.

Liverpool, ikinci yarıda 10 kişi oynayan Chelsea'yi 2-0, Everton, West Bromwich'i 5-2, Arsenal, West Ham United'ı 2-1, Crystal Palace ise Manchester United'ı 3-1 yendi.

Aston Villa-Sheffield United ve Wolverhampton-Manchester City maçlarıyla tamamlanacak Premier Lig'in 2. haftasının ardından 6 puana ulaşan Leicester City; Everton, Arsenal, Liverpool ve Crystal Palace'ın önünde averajla liderliğe yükseldi.

LA LIGA

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda elenen Real Madrid, geçen sezonu geç bitirmesinden dolayı ligdeki ilk maçına 2. haftada çıktı. Son şampiyon Real Madrid, konuk olduğu Real Sociedad ile 0-0 berabere kaldı.

Lige hızlı başlangıç yapan Granada ve Real Betis, ikinci karşılaşmalarından da 3 puanla ayrıldı. Granada, sahasında Alaves'i 2-1, Real Betis de evinde Valladolid'i 2-0 yendi.

Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un formasını giydiği Celta Vigo, Valencia'yı, Villarreal ise Eibar'ı 2-1 mağlup etti.

Barcelona, Sevilla ve Atletico Madrid, geçen sezon Avrupa kupalarındaki karşılaşmalarının geç bitmesinden dolayı 2. haftayı da maç oynamadan geçti.

La Liga'nın 2. haftası sonunda puanını 6'ya çıkaran Granada, Real Betis'in averaj farkıyla, Villarreal ve Celta Vigo'nun ise 2 puan önünde zirveye yerleşti.

SERIE A

Ligde 2020-21 sezonunun açılış maçında Fiorentina, sahasında Torino'yu 1-0 mağlup etti.

Son 9 yılın şampiyonu Juventus, Sampdoria karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Genoa, evinde Crotone'u 4-1, Napoli ise deplasmanda Parma'yı 2-0 yendi.

Bu hafta oynanması planlanan Benevento-Inter, Udinese-Spezia ve Lazio-Atalanta maçları, 30 Eylül'e ertelendi.

Milan-Bologna karşılaşmasıyla tamamlanacak Serie A'nın ilk haftasını 3 puanla geçen takımlardan Genoa; Juventus, Napoli ve Fiorentina'nın önünde averajla liderlik koltuğuna oturdu.

BUNDESLIGA

Geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, 2020-21 sezonunun açılış maçında ağırladığı Schalke 04'ü 8-0 yenerek dikkatleri üzerine çekti.

Bayern'in yanı sıra Hertha Berlin, Borussia Dortmund, Augsburg, Leipzig, Freiburg ve Hoffenheim da sezona galibiyetle başladı.

Borussia Dortmund, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-0, Hertha Berlin ise deplasmanda Werder Bremen'i 4-1 yendi.

Bundesliga'nın ilk haftası sonunda 3 puanlı ekiplerden Bayern Münih, averajla liderliğe yerleşti.

LIGUE 1

Ligue 1'in ilk 3 haftası sonunda zirvede yer alan Saint-Etienne, Nantes deplasmanından 2-2'lik skorla döndü.

Rennes, Monaco'yu 2-1, Montpellier, Angers'i 4-1, Lens de Bordeaux'yu 2-1 mağlup etti.

Sezona kötü başlayan son 3 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain ise deplasmanda oynadığı Nice maçını 3-0 kazandı.

Ligue 1'de 4. haftanın ardından puanını 10'a çıkaran Saint-Etienne, liderliğini sürdürdü. Rennes averaj farkıyla, Montpellier ve Lens ise 9 puanla Saint-Etienne'in arkasında yer aldı.

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