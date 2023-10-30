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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş CANLI YAYIN | Beşiktaş - Gaziantep FK maçı şifresiz canlı izle! Beşiktaş Gaziantep maçı hangi kanalda? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş - Gaziantep FK maçı CANLI YAYIN

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Mert Günok'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bailly, Amartey, Colley, Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl ile hastalıkları bulunan Rosier ve Aboubakar maç kadrosunda yer almıyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş haftaya 16 puanla girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 19:04 Güncelleme: 30.10.2023 - 19:04
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        STAT: Tüpraş Stadı

        HAKEM: Mete Kalkavan

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Beşiktaş: Ersin, Bahtiyar, Necip, Bailly, Onur, Salih, Gedson, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Cenk

        Gaziantep FK: Nita, Morais, Pappy, Nkoulou, Arda, Mustafa, Furkan, Maxim, Gradel, Draguş, Riascos

        Ligde ve Avrupa'da kaos dolu günler yaşayan Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında bir çıkış yolu arıyor. Son 6 maçta 4 mağlubiyet alan siyah beyazlılar, son olarak perşembe akşamı Norveç'in Bodo Glimt takımından (biri iptal edilen) 4 gol birden yiyerek taraftarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

        Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 16 puan yazdırdı.

        Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 6'sından mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 9 puan elde etti.

        BEŞİKTAŞ'TA 9 EKSİK VAR

        Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Mert Günok'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bailly, Amartey, Colley, Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl ile hastalıkları bulunan Rosier ve Aboubakar maç kadrosunda yer almıyor. Siyah-beyazlılarda Emrecan Uzunhan ve Tayyip Talha Sanuç ise yaşadıkları uzun sakatlıkların ardından henüz takıma dönemediler.

        9. RANDEVU

        Beşiktaş, Gaziantep FK ile Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 8 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı. Söz konusu maçların 2'sini Gaziantep FK kazanırken, 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.

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        Haberi Hazırlayan: İnanç Ergülen
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