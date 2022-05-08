Sınırları aştı

Avrupa Müze Forumu (EMF/EMYA) tarafından 45 yıldan bu yana verilen müze ödülü töreni, Estonya Ulusal Müzesinde düzenlenen zirvede yeni sahibini buldu.
Ödül töreni, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis,Avrupa Müze Forumu Başkanı Jette Sandhal ve Avrupa çapında aralarında Türkiye’den Göbeklitepe, Van Urartu, Tunceli ve Ziraat Bankası müzelerinin de bulunduğu 27 farklı ülkeden 60 finalist müzenin katılımı ile gerçekleşti.
Dünya’nın en prestiji müzelerinin yarıştığı sürecin final gecesinde konuşan Avrupa Müze Forumu Başkanı Jette Sandhal, şunları söyledi; “Bir müzenin amacına ulaşması, koyduğu hedefe ve kararlılığına bağlıdır. Koleksiyonunun büyüklüğü veya verdiği pozitif etki ile birlikte, baş koydukları yolda özgüven ve fedakarlığın önemini bir kez daha gösterdi. Hepinizin bildiği gibi müze kurmak, onu yaşatmak hiç kolay değildir. Beklenmedik zorluklar ve engeller ile doludur. Ödüllerimiz ile bu yolculuğu başaran müzeleri görünür kılıyor ve kutluyoruz.”
2022 Yılı Avrupa’da Yılın Müzesi seçilen 'Museum of Footwear and Industry Müzesi' ödülünü, 2021 yılı sahibi Kenan Yavuz Etnografya Müzesi kurucusu Kenan Yavuz’un elinden aldı.
Zirveye özel davetli olarak katıldıklarını belirten Kenan Yavuz “Dünya müzecilik anlayışına getirdiğimiz yeni bakış açısı, özgün yapımız ve gelecek projelerimiz ile karşılaştığımız büyük ilgi bizi ülkemiz adına gururlandırdı.4 gün süren oturumlarda, müzemize özel bir oturum imkanı tanındı ve Yönetim Kurulu Üyemiz Furkan Yavuz Keynote Speaker olarak sunum yaptı. Sunumda müzemizi, Bayburt’u, Anadolu’muzun kadim kültürünü anlattı. Aldığımız pozitif geri dönüşler bizi çok heyecanlandırdı. Birçok müzeden işbirliği teklifleri aldık ve katılımcıları 21 Mayıs tarihinde İstanbul Cemal Reşit Rey Konser salonunda yapacağımız gala gecemize davet ettik. Ülkemizi; böylesine güçlü bir sanat platformunda temsil etmenin bize verdiği gururu ve heyecanı kelimeler ile ifade etmek mümkün değil. Köyümüze bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığımız amatör bir aile çalışmasının, bu aşamaya gelmesine destek veren başta Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, kurumlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ve dostlarımıza müteşekkiriz” dedi.
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