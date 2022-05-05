RANGERS - RB LEIPZIG (İlk maç: 0-1)

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN...

Rangers: McGregor, Tavernier, Bassey, Lundstram, Goldson, Barisic, Jack, Ayodele-Aribo, Kamara, Kent, Wright

RB Leipzig: Gulacsi, Orban, Klostermann, Gvardiol, Angelino, Nkunku, Dani Olmo, Laimer, Henrichs, Kampl, Poulsen

E. FRANKFURT - WEST HAM UNİTED (İlk maç: 2-1)

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN...

Eintracht Frankfurt: Trapp, N'Dicka, Hinteregger, Tuta, Sow, Kostic, Rode, Knauff, Kamada, Borre, Hauge



West Ham: Areola, Cresswell, Zouma, Coufal, Dawson, Fornals, Soucek, Rice, Antonio, Lanzini, Bowen

MARSİLYA - FEYENOORD: 0-0 (İlk maç: 2-3)

Marsilya: Ngapandouetnbu, Pau Lopez, Car, Kolasinac, Pol Lirola, M'Madi, Cengiz Ünder, Milik, Bakambu, Benyahia-Tani



Feyenoord: Cojocaru, Jansen, Pedersen, Sandler, Hendriks, Hall, Hendrix, Walemark, Toornstra, Jahanbakhsh, Linssen

ROMA - LEICESTER: 0-0 (İlk maç: 1-1)

Roma: Rui Patricio, Ibanez, Smalling, Mancini, Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Oliveira, Zalewski, Abraham, Zaniolo



Leicester City: Schmeichel, Justin, Fofana, Evans, Pereira, Tielemans, Maddison, Hall, Barnes, Vardy, Lookman