Vida da Oğuzhan’ın hatasını telafi etmek için daha fazlasını yapabilirdi belki. Bilmiyorum çünkü Beşiktaş’ta başta Boyd olmak üzere o kadar kötü oynayan var ki hepsini saymaya kalksak gazetenin sütunu yetmez! Bu kadar çok oyuncunun kötü oynaması hocanın da hanesine eksi yazar...