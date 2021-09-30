Avrupa Ligi'nde 2. hafta heyecanı bu akşam devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu'ndaki 2. maçta Olympiakos ile sahasında kozlarını paylaşıyor. İşte zorlu maç öncesi grupta görünüm...

AVRUPA LİGİ D GRUBU 1. HAFTA SONUÇLARI

Olympiakos 2-1 Antwerp

E.Frankfurt 1-1 Fenerbahçe

AVRUPA LİGİ D GRUBU 2. HAFTA MAÇLARI

19:45 Fenerbahçe - Olympiakos

19:45 Antwerp - E.Frankfurt

AVRUPA LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

1- Olympiakos / 3 Puan

2- Fenerbahçe / 1 Puan

3- E.Frankfurt / 1 Puan

4- Antwerp / 0 Puan

Fenerbahçe'nin D Grubunda oynayacağı kalan müsabakaların fikstürü şöyle:

30 Eylül 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Olympiakos

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 19.45

21 Ekim 2021 Perşembe

Fenerbahçe- Royal Antwerp

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 19.45

4 Kasım 2021 Perşembe

Royal Antwerp –Fenerbahçe

Bosuil Stadyumu / TSİ 23.00

25 Kasım 2021 Perşembe

Olympiakos-Fenerbahçe

Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00

9 Aralık 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45