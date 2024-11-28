Avrupa Ligi günün maç programı 28 Kasım 2024: Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda bugün 18 karşılaşma oynanacak. Ligdeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş mutlak galibiyet parolasıyla sahne alacak. 28 Kasım 2024 Avrupa Ligi maç programı ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Kasım Avrupa Ligi bugünkü maçlar listesi ile GS, FB, BJK maç saatleri ve canlı yayın kanalları..
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UEFA Avrupa Ligi günün maç programı 28 Kasım 2024 Perşembe günü için araştırılıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 5. Hafta maçları bugün oynanacak. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 5. hafta maçları için sahaya çıkacak. GS, FB, BJK maçları hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Kasım 2024 UEFA Avrupa Ligi maç programı…
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UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 5. HAFTA HEYECANI!
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları, 28 Kasım Perşembe günü (bugün) oynanacak.
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BEŞİKTAŞ, GALATASARAY, FENERBAHÇE SAHNE ALIYOR!
Organizasyondaki Türk temsilcilerinden Beşiktaş, TSİ 20.45'te İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile Macaristan'da karşılaşacak.
Galatasaray, TSİ 20.45'te Hollanda takımı AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ise TSİ 23.00'da Çekya ekibi Slavia Prag ile deplasmanda oynayacak.
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AVRUPA LİGİ’NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:
28 Kasım Perşembe:
20.45 Athletic Bilbao - Elfsborg
20.45 AZ Alkmaar - Galatasaray (TRT 1)
20.45 Beşiktaş - Maccabi Tel-Aviv (TRT SPOR)
20.45 Dynamo Kiev - Viktoria Plzen
20.45 RFS - PAOK
20.45 Karabağ - Lyon
20.45 Anderlecht - Porto
20.45 Lazio - Ludogorets
23.00 Midtjylland - Eintracht Frankfurt
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23.00 Twente - Union SG
23.00 Ferencvaros - Malmö
23.00 FCSB - Olympiacos
23.00 Manchester United - Bodo/Glimt
23.00 Nice - Rangers
23.00 Real Sociedad - Ajax
23.00 Braga - Hoffenheim
23.00 Slavia Prag - Fenerbahçe (TRT 1)
23.00 Tottenham - Roma
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AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Temsilcilerimizin maçları TRT 1, TRT SPOR ve TRT'nin dijital platformu Tabii'den canlı yayınlanacak.
TRT 1 ve TRT SPOR ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.
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UEFA AVRUPA LİGİ YENİ FORMAT NASIL?
Format değişikliğine gidilen organizasyonda, bu sezon 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.
9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.