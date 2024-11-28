UEFA Avrupa Ligi günün maç programı 28 Kasım 2024 Perşembe günü için araştırılıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 5. Hafta maçları bugün oynanacak. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 5. hafta maçları için sahaya çıkacak. GS, FB, BJK maçları hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Kasım 2024 UEFA Avrupa Ligi maç programı…