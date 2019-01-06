Mayıs ayında yapılacak seçimlerde Jean-Claude Juncker'den boşalacak Avrupa Komisyonu başkanlığı için öne çıkan isimlerden biri olan Manfred Weber, seçilmesi durumunda Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerini durduracağını söyledi.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Alman siyasetçi, Cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avrupa Komisyonu'nun olası yeni başkanı olarak Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerini durduracağımı açık bir şekilde beyan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tam üyeliğinin söz konusu olamayacağını söyleyen Weber, ortaklığın ise iki taraf için de önemli olduğunu belirtti.

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan Avrupa Halk Partisi'nin Avrupa Komisyonu başkanlığı için adayı olan Weber'in bu sözlerine Yeşiller Partili Avrupa uzmanı Franziska Brantner'den 'popülizm' eleştirisi geldi.

Brantner, "Türkiye ile müzakereleri kes ama Orban ve Fidesz ile kendini Komisyon Başkanı seçtirmek iste. Bu Avrupa ve demokrasiyi gerçek bir biçimde savunmak değil, popülizm yapmak" ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın sağ muhafazakar Fidesz partisi de Avrupa Halk Partisi bünyesinde bulunuyor. Orban, Weber'in Avrupa Komisyonu başkanlığını desteklediğini açıklamıştı. Macar lider, ülkesindeki bazı uygulamalar nedeniyle AB bünyesinde en çok tepki gören isimlerden biri olarak biliniyor.