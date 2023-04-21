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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Çavuşoğlu'ndan gümüş madalya!

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kilo finalinde Buse Tosun Çavuşoğlu, Rumen rakibi Alexandra Angel'e mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu

Giriş: 21.04.2023 - 22:07 | Güncelleme: ABONE OL
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Çavuşoğlu'ndan gümüş madalya!
HABERTURK.COM / Ajanslar

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun Çavuşoğlu gümüş, Zeynep Yetgil bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalde İsrailli Ilana Kratysh'i 6-0, yarı finalde de İtalyan Dalma Caneva'yı 10-0'lık skorla geçerek finale yükseldi.

Finalde karşılaştığı Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'e yenilen Buse, gümüş madalya elde etti.

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