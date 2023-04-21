Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun Çavuşoğlu gümüş, Zeynep Yetgil bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalde İsrailli Ilana Kratysh'i 6-0, yarı finalde de İtalyan Dalma Caneva'yı 10-0'lık skorla geçerek finale yükseldi.

Finalde karşılaştığı Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'e yenilen Buse, gümüş madalya elde etti.