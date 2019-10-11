11 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde şu ana kadar maç başına en az gol yiyen ilk 5 takımdan 3'ü Fransa ekipleri oldu.
Milli maç arasına girerken Fransa liginde (Ligue 1) PSG ve Reims, 9 haftada kalelerinde 4'er gol gördü. Maç başına 0,44'lük oran yakalayan iki ekip, bu alanda Avrupa'nın diğer 4 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga),İtalya (Serie A),İngiltere (Premier Lig) ve İspanya'daki (La Liga) takımlarla kıyaslandığında zirveyi paylaştı.
Lig lideri PSG, 9 maçın 7'sinde, Reims ise 6'sında kalesini gole kapattı.
Nantes, bu alanda ilk 5'e giren diğer Fransa takımı olarak dikkati çekti.
ATLETICO MADRID VE ATHLETIC BILBAO'YA GOL ATMAK KOLAY DEĞİL
Barcelona, Real Madrid gibi büyük takımların mücadele ettiği La Liga'nın en az gol yiyen ekipleri Atletico Madrid ve Athletic Bilbao oldu.
İki takım 8 haftada 4'er gole engel olamadı ve bu alanda 0,5'lik ortalama yakalayarak Avrupa'nın 5 büyük ligindeki söz konusu sıralamada PSG ile Reims'ın arkasında yer aldı. Atletico Madrid, son 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. İlk 5 hafta sadece bir gol yiyen Athletic Bilbao ise son 3 maçında gol yemekten kurtulamadı.
Öte yandan şampiyonluk adayı iki takımdan Real Madrid 8, Barcelona ise 10 gol yedi.
NANTES SON 3 MAÇINDA GOL YEMEDİ
Avrupa'nın 5 büyük liginin az gol yiyen takımlarından biri de Nantes olarak göze çarptı. Son 3 maçından 1-0'lık galibiyetlerle gol yemeden ayrılan Nantes, PSG ve Reims'ın ardından Ligue 1'in en az gol yiyen diğer bir takımı oldu. Ligde 9 karşılaşmada 5 gole engel olamayan Nantes, maç başına 0,55 ortalama yakaladı.
INTER VE WOLFSBURG GEÇİT VERMİYOR
İtalya temsilcisi Inter ve Almanya ekibi Wolfsburg, en az gol yiyen takımlar arasına girdi. İki takım da çıktıkları 7'şer maçta 4'er gol yedi ve 0,57'lik ortalama tutturdu. Serie A'da ilk 5 maçında kalesinde bir gol gören Inter, son iki haftada 3 gole engel olamadı.
Milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosunda bulunduran Wolfsburg ise son iki maçını gol yemeden tamamladı.
Serie A'da 7 haftada 5 gole engel olamayan Hellas Verona şu ana kadar 0,71 gol yeme ortalamasıyla mücadele etti. İngiltere Premier Lig'de 8 haftada 8 galibiyet alan ve 6 gol yiyen lider Liverpool, maç başına 0,75'lik oran yakaladı. Ligue 1'de kalesinde 7'şer gol gören Montpellier ve Rennes ise 0,77'lik ortalamayla oynadı.
Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde şu ana kadar en az gol yiyen takımlar arasında ilk 10 sıra ve ortalamalar şu şekilde:
|Takım
|Maç sayısı
|Yediği gol
|Ortalama
|1
|PSG
|9
|4
|0,44
|Reims
|9
|4
|0,44
|3
|Atletico Madrid
|8
|4
|0,5
|Athletic Bilbao
|8
|4
|0,5
|5
|Nantes
|9
|5
|0,55
|6
|Inter
|7
|4
|0,57
|Wolfsburg
|7
|4
|0,57
|8
|Hellas Verona
|7
|5
|0,71
|9
|Liverpool
|8
|6
|0,75
|10
|Montpellier
|9
|7
|0,77
|Rennes
|9
|7
|0,77
TÜRKİYE'DE EN AZ GOL YİYEN TAKIM GÖZTEPE
Süper Lig'de Göztepe, kalesinde en az gol gören takım olarak ön plana çıktı. Ligde oynadığı 7 maçta kalesinde 5 gol gören İzmir ekibi, 0,71'lik ortalama yakaladı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 4 müsabakada kalesini gole kapattı.
Göztepe'yi bu alanda Galatasaray ve İttifak Holding Konyaspor izledi. İki takım da yedikleri 6'şar golle 0,85'lik oran tutturdu.
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