Avrupa'da gaz fiyatları geriledi

AA

Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli kontratların fiyatı 26 Ağustos'ta 348,8 Euro'ya kadar çıkmıştı. Bu tarihten sonra gerilemeye başlayan doğal gaz kontratlarının fiyatı ise dün 213,9 Euro'dan kapanmıştı.

Gaz kontratlarının fiyatı bugün sabah saatlerinde 192,9 Euro'ya kadar geriledikten sonra TSİ 11.56'da 199 Euro'dan işlem gördü.

Böylece Avrupa'da doğal gaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 7, zirve yapan 26 Ağustos tarihine kıyasla da yüzde 43 civarında gerilemiş oldu.

Gaz fiyatları geçen yılın aynı döneminde ise 54 Euro seviyesinde bulunuyordu. Böylece son 1 yılda Avrupa'da gaz fiyatları yaklaşık 4 kat artış gösterdi.

AB, enerji krizine karşı alınması planlanan 5 acil tedbiri dün açıklamıştı. Önlemler arasında, Rus gazına tavan fiyat uygulanması, elektriğin en yoğun kullanıldığı saatlerde tüketimi düşürme hedefi belirlenmesi, düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesi, petrol ve gaz şirketlerinden zorunlu katkı alınması ve enerji piyasalarındaki şirketlere likidite sağlanması yer alıyordu.

Bu konuyu ve ilave önlemleri görüşmek üzere AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, yarın Brüksel'de olağanüstü toplantı yapacak.

Öte yandan, Rusya, geçen hafta Avrupa'ya Kuzey Akım boru hattından doğal gaz akışını süresiz durdurmuştu.