Avrupa'da enerji protestoları artıyor

Çekya’nın başkenti Prag’da 70 binin üzerinde gösterici, artan enerji fiyatları ve Rusya-Ukrayna savaşında hükümetin taraflı tutumuna tepki gösterdi.
Başkentin önemli meydanlarından Wenzel Meydanı'nda toplanan protestocular, "önce Çekya" sloganı altında düzenlene gösteride Çekya bayraklarının yanı sıra artan enerji fiyatlarını protesto anlamına gelen "şeffaf pankartlar" taşıdı.
70 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI
Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip ülkede polisin paylaştığı verilere göre hükümet karşıtı sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği gösteriye 70 binin üzerinde gösterici katıldı.
Göstericiler, yüksel enerji fiyatları nedeniyle hükümeti istifaya çağırırken Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik yaptırımlarının Çek halkına ve ekonomisine zarar verdiği için sonlandırılması talebinde bulundu. Protestocuların Çekya'nın tarafsız olması gerektiğini savundu.
"RUSYA YANLISI GÖSTERİ"
Geniş katılımlı gösteriyi "Rusya yanlısı" olarak değerlendiren Başbakan Petr Fiala, bu durumun ülkenin çıkarlarına zarar verdiğini kaydederek, Rus propagandası ve dezenformasyon kampanyasına ülkesinde inananların olduğunu söyledi.
AB Dönem Başkanlığını sürdüren Çekya’da 400 binin üzerinde Ukraynalı göçmen bulunurken, Prag yönetimi savaşın başından itibaren askeri mühimmat ve lojistik açısından Kiev yönetimini destekleyen ülkelerin başında yer alıyor.
ALMANYA'DA DA PROTESTO
Almanya'nın Cologne kentinde ise çoğu Rus kökenli 2 bine yakın kişi protesto düzenledi.
Gösteriye katılanlar, Almanya'yı Ukrayna ile savaş konusunda tarafsız kalmaya ve enerji krizi konusunda adım atmaya çağırdı.
Protestocular arasında yer alan Elena Kolbasnikova Reuters'a "Almanya bir kaos halinde. Bu kışı nasıl atlatacağız?" dedi ve beklenen krize yönelik Alman hükümetini adım atmaya çağırdı.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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