27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de Uber'in yasal engellerle Vito ya da XL olarak bilinen taşımacılık hizmetinden vazgeçip sadece taksilerle çalışmaya başlamasının ardından taksi plaka fiyatları yeniden prim yaptı.
Tartışmalar sürerken, Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini belirterek 23 Haziran seçimlerinin ardından, haziran sonunda taksi ücretlerine zam geleceğini belirtmişti.
Taksi açılış ücretlerinin yeni dönemde 4 liradan 6 liraya çıkması ve kilometre bedelinin de 2.5 TL'den 3.25 liraya yükselmesi bekleniyor.
2 senedir zam uygulanmayan taksi ücretlerinde böylelikle 5 kilometrelik mesafe yüzde 34 zamlanacak. Örneğin, Taksim'den Zincirlikuyu'ya gidecek bir İstanbullu 16.5 TL yerine minimum 22.25 TL ödeyecek.
Peki dünya genelinde taksi ücretleri ne durumda?
Bazı vatandaşlar düşük standartta hizmet aldığını ve ücretlerin zaten yüksek olduğunu belirtirken taksi esnafı özellikle yakıt giderlerini ön plana çıkarıyor. Hizmetin çok ucuz olduğunu belirten taksiciler arasında bu nedenle asıl müşterilerini kaybettiklerini söyleyenler dahi var.
Taxi2airport verilerine göre 5 km'lik mesafe dikkate alındığında gelişmiş ülkelerdeki ücretlerle gelişmekte olanlar arasındaki en yüksek makas 17,5 kat.
Dünyada taksi ücretinin en pahalı olduğu ülke açık ara İsviçre. Haziran ayı fiyatlarına göre 22.68 euro ödeyen İsviçreliden sonra taksiye en yüksek ücreti 15.64 euro ise Japonlar ödüyor.
Fransa, Almanya, Hollanda, İngiltere, Belçika, Avusturya gibi ülkelerde ise müşteriler 5 km'lik mesafe için ortalama 10 ila 15 euro arasında harcama yapmak zorunda.
Gelişmekte olan ekonomilerde ise en düşük ücret Hindistan, Tayland, Endonezya, Malezya gibi Asya - Pasifik ülkelerinde ve 2 euronun altında. Onları 1.80 euro ile Meksika ve 2.24 euro ile Türkiye takip ediyor.
Türkiye mevcut durumda Avrupa'da taksinin en ucuz olduğu ülke konumunda. Zam geldiği takdirde İstanbul için bu bedel 3 euro üzerine çıkacak.
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