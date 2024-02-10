Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
Fransa'da çiftçilerin tarım sektöründe daha iyi koşullar talep etmek ve hükümetin tarım sektörüne ilişkin politikalarına tepki göstermek amacıyla düzenlediği gösteriler Avrupa'da yayılmaya devam ediyor.
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Son dönemde uygulanan tarım politikaları başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçileri memnun etmiyor.
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Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.
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Avrupalı çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.
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İtalya'da bir süredir Avrupa Birliğinin (AB) tarım politikalarını, artan maliyetleri ve sektördeki desteklerin kesilmesini protesto eden çiftçilerin temsilcileri, 4 traktörle başkent Roma caddelerinde sembolik protesto geçişi yaptı.
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Roma'nın kuzeyinde hafta başında traktörleriyle kamp kuran ve kent merkezinde gösteri yapmak için yetkililerle görüşen çiftçilerin temsilcileri, Roma Valiliği ve emniyet yetkilileriyle anlaşarak bu sabah başkente 4 traktörle giriş yaptı.
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MACARİSTAN
Macaristan bayrağı taşıyan çiftçiler de otoyol kenarında sloganlar atarak, Avrupa Birliğinin tarım ve çevre politikalarını protesto etti.
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YUNANİSTAN
Yunanistan'da çiftçilerin, tarım sektöründeki artan sorunlara dikkati çekmek amacıyla başlattıkları protestolar kapsamında bugün Kuzey Makedonya sınırında yol kapatma eylemi yaptıkları bildirildi.
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Yunan basınındaki haberlerde, Florina şehrindeki çiftçilerin öğle saatlerinde Kuzey Makedonya sınırını tırlara kapattığı belirtilirken, otomobil ve otobüslerin geçişine ise izin verdikleri kaydedildi.
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İSPANYA
İspanya'da eylemlerinde dördüncü gününü dolduran çiftçiler, protestolarını başkent Madrid'e taşıma çağrısı yaptı.
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Protestolar, Zamora, Bilbao y Badajoz, Malaga, Cuenca, Valladolid, Bilbao, Pamplona, Oviedo, Ciudad Real, Huesca, Avila y Salamanca kentleri gibi İspanya'nın büyük bölümünde etkili oldu.