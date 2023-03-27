Avrupa borsaları yükselişle açıldı 

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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 artarak 44,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 değer kazanarak 15.102 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 7.465 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 artışla 7.087 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 primle 8.903 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,2 değer kazancıyla 26.204 puanda bulunuyor.

Cuma günü yüzde 0,7 azalışla günü 1,0760 seviyesinden tamamlayan euro/dolar paritesi, şu sıralarda 1,0770'ten işlem görüyor.

Analistler, bankacılık sistemine ilişkin devam eden endişeler ve yeniden gündeme gelen resesyon korkusuyla küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bankacılık krizi başladığından bu yana yaklaşık yüzde 30 gerileyen Deutsche Bank hisselerinin fiyatı, cuma günü bir ara değer kaybı yüzde 11'i aşsa da, kapanışa yakın kayıplarının büyük bölümünü telafi ederek günü yüzde 3,9 azalışla 8,7 avrodan tamamladı. Bankanın hissesi şu sıralarda önceki kapanışının yaklaşık yüzde 5 üzerinde seyrediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) finansal istikrarı korumak adına elinden geleni yapacağını vurgulamaya devam ederken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Deutsche Bank’ın hisselerinin keskin değer kaybının ardından, bankanın çok karlı bir banka olduğunu ve endişelenmeye gerek duyulmadığını söylemişti.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta sonu bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." dedi.

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme kararını "sorumsuzca" bulduklarını bildirirdi.

Analistler, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası endeksi ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin yanı sıra bölgeden gelecek haber akışının da takip edileceğini kaydetti.

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