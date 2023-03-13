Avrupa borsaları düşüşle açıldı 

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,45 azalarak 451,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35 değer kaybederek 15.373 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 düşüşle 7.717 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 azalışla 7.184 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,73 gerileyerek 9.217 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,14 değer kaybıyla 26.972 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,8 artışla 1,0730 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin pay piyasalarını baskıladığını bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günkü para politikası kararlarının yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, bankanın yüzde 76 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışına gitmesinin beklendiğini ve bankacılık sektöründeki gelişmelere paralel ECB'nin adımlarına yönelik beklentilerin de değişebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğuna değinerek, bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerin takip edileceğini söyledi.