Milli sporcu Kaan Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını aktararak, "Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandık. İstikrarlı olduğumuzu gösterdik. Takımda herkes çok yorgun. Kimse dinlenemeden kampa girdik. Buna rağmen şampiyon olduk." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'na gelen milli sporcuların büyük bir kısmı, tatil için iniş sonrası farklı noktalara hareket etti. Kalan voleybolcular ise takım otobüsü ile havaalanından ayrıldı.

En değerli oyuncu (MVP) seçilmeyi hiç beklemediğini söyleyen Gürbüz, "Çok garip bir duygu. Son maçta gösterdiğim performans, MVP seçilmemde etkili olabilir. Takımım için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Ay-yıldızlı sporculardan Vahit Emre Savaş, şampiyonluğu ülkeye armağan ettiklerini belirterek, "Şimdi sırada Challenger Kupası var. Eksiklerimizi bu turnuvada gördük. Artık daha iyi bir takım olarak sahaya çıkacağız. Çok güzel bir jenerasyon yakaladık ve bunun meyvesini yemek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.