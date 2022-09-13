Rekabet Kurulu söz konusu işlemin izne tabi olmadığını açıkladı. Açıklamada "Qatar Investment Authority’nin tek kontrolünde bulunan QH Oil Investments LLC aracılığı ile SK HoldCo Pte. Ltd.’nin bir kısım hissesinin devralınması ve nihai olarak Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.’ye QH Oil Investments LLC aracılığıyla yatırım yapılması işleminin kapsamda olmadığına karar verildi" ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet veren Avrasya Tüneli, toplam 14.6 kilometrelik bir güzergâhı kapsıyor. Projenin 5.4 kilometrelik bölümü, deniz tabanı altına özel bir teknoloji ile inşa edilen iki katlı tünelden ve bağlantı tünellerinden oluşuyor. Tünel 20 Aralık 2016 yılında hizmete girdi.

2009 yılında kurulan Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) Avrasya Tüneli Projesi’nin finansman, inşaat ve yaklaşık 25 yıl boyunca işletmesinden sorumlu.

Son açıklanan devralma öncesinde Yapı Merkezi ve Güney Koreli SK firması, ATAŞ’ın iki eşit ortağıydı QIA'nın tam olarak tünelin ne oranda projeye ortak olduğu ise bilinmiyor.

89 MİLYONU AŞKIN ARAÇ KULLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 2 hafta önce Avrasya Tüneli ile ilgili son verileri paylaştı. Açılıştan bu yana Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayısının da 89 milyon 858 bini aştığı bildiren Bakan Karaismailoğlu, Ağustos ayının günlük araç ortalamasının ise 56 bin olduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu tünelin yapım maliyetinin 1.2 milyar dolar olduğunu, geçen ay itibarıyla ise ekonomiye katkısının 6.9 milyar dolar olduğunu ifade etti.

İŞLETMECİ FİRMAYA 150 MİLYON DOLAR ÖDENDİ

2017'de günlük 68 bin araç geçiş garantisi verilen tünel için araç geçiş sayısı her yıl belirli bir oranda artırılıyor. Şu anda yıllık garanti edilen geçiş sayısı 26 milyon civarında bulunuyor. 2017-2020 yılları arasında verilen garanti yüzde 65 oranında tutturuldu. Sayıştay raporlarına göre bu dönemde işletmeci firmaya yaklaşık 150 milyon dolarlık ödeme yapıldı.

GEÇİŞ ÜCRETİ 53 LİRA

Avrasya Tüneli'nden otomobiller gündüz 53, gece ise 26.5 liraya geçiş yapabiliyor. Minibüsler için geçiş fiyatları 79.5 ile 39.75, motosikletler için ise 20.7 ile 10.35 lira olarak belirlenmiş durumda.