DHA

Avrasya Tüneli, gece yarısı itibariyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Tünelin girişinde bulunan tabelalara 'Avrasya Tüneli trafiğe kapalıdır' yazılarak tüneli kullanmak isteyen sürücüler uyarıldı.

Konuyla ilgili resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "11 Aralık 2020 tarihleri 00.01 - 05.00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet vermeyecektir" denildi.

DHA'nın haberine göre; tünel, saat 05.00'te çalışmaların tamamlanmasıyla trafiğe açılacak.