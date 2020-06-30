Avrasya Kalkınma Bankasının yatırım portföyü 4,3 milyar dolara ulaştı

AA

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakanı Askar Mamin'in başkanlığında video konferans yoluyla düzenlenen EABR konsey toplantısına Belarus, Ermenistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan maliye bakanları ve bakan yardımcılarının katıldığı belirtildi.

Toplantıda EABR'in 2019 yılı faaliyetinin özetlendiği ifade edilen açıklamada, "Bankanın mevcut yatırım portföyü yüzde 25,6 artarak 4,3 milyar dolara, bilanço büyüklüğü yüzde 31 artarak 2,8 milyar dolara yükseldi. Pakette en büyük paya sahip ülkeler Rusya (yüzde 45,7) ve Kazakistan (yüzde 40,1)." denildi.

Açıklamada, söz konusu yatırım portföyünün yüzde 21,1'inin enerji, yüzde 18,9'unun ulaştırma ve yüzde 18,7'sinin mali sektördeki projelerden oluştuğu kaydedildi.

2006'da Rusya ile Kazakistan tarafından bölgesel kalkınma bankası olarak kurulan EABR'nin 6 üye ülkesi bulunuyor.



