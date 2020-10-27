Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Ekim'de Fransız mallarına karşı boykot çağrısında bulundu. Bu çağrı üzerine Fransız markalarının neler olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Fransız markaları arasında ismi geçen Avon'dan konuya ilişkin basın açıklaması geldi. İşte Avon'un açıklaması...

AVON'DAN BOYKOT AÇIKLAMASI

26.10.2020 tarihinden bu yana çeşitli basın ve sosyal medya kanallarında gündeme getirilen Fransız markalarına boykot çağrısı konusunda markamızın da adı geçmektedir.

Avon, 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan, 2020 yılının başında da Natura&Co grubu ile birleşerek Brezilya merkezli çok uluslu bir güzellik grubunun parçası haline gelen bir doğrudan satış şirketidir. Markamızın Fransız devleti ile bir bağı olmayıp Fransa’da operasyonu dahi bulunmamaktadır.

Basına yansıyan “Boykot edilecek Fransız markaları” başlıklı haberler içerisinde yer alan markamızla ilgili asılsız haberlere itibar edilmemesini ve haberlerde yer alan markamızın bu listeden çıkartılmasını önemle rica ederiz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

AVON