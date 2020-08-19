Makarnayı daha sağlıklı hale getirip avokado ve ıspanakla buluşturuyoruz. Sosunu da pişirmeden hazırlayarak, tüm vitamin ve mineral değerlerini kaybettirmeden makarna ile sunuyoruz. Avokadolu ve ıspanaklı fettucini makarna ile sevdiklerinizi, daha önce hiç tanışmadıkları bu lezzetle şaşırtın.
Avokadolu Ve Ispanaklı Fettucini Malzemeler:
1 paket fettucini makarna
1 adet olgun avokado
1 diş sarımsak
250 gram ıspanak(sadece yapraklarıyla)
1 yemek kaşığı limon suyu
1/2 su bardağı çekilmiş badem
1/2 su bardağı rendelenmiş pecorino romano peyniri
3/4 su bardağı haşlanmış makarna suyu
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Avokadolu Ve Ispanaklı Fettucini Yapılışı:
Makarnayı derin bir tencerede, haşlayın.
Makarna pişerken sosu hazırlamak için, öncelikle ıspanakları bol suyla yıkayın.
Avokadonun kabuklarını soyarak, kesin.
Sarımsağı, kabuklarından ayırın.
Bir mutfak robotuna, avokadoyu alın.
Üzerine 1 yemek kaşığı limon suyunu gezdirin.
Böylece avokado kararmayacak ve yeşil rengini koruyacaktır.
Avokado ve limon suyu koyduğunuz mutfak robotuna zeytinyağı hariç, diğer tüm malzemeleri katın.
Tüm malzemeleri robotta, tamamen birbirine karışana dek çekin.
Makarnayı, pişirme süresinin sonunda süzün.
Makarnayı haşladığınız sudan, 1 su bardağı kadarını ayırın.
Ayırdığınız bu suyu da mutfak robotunda hazırladığınız karışıma ekleyin.
Bir süre daha çekin.
Süzdüğünüz makarnanın üzerine zeytinyağını gezdirin
Hazırladığınız sosla karıştırın.
Üzerine ince çekilmiş badem ve rendelenmiş peynir ekleyin.
Sıcak sıcak servis edin.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Makarnayı haşladıktan sonra, pişirdiğiniz sudan bir su bardağı ayırmayı unutmayın.
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