Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Türkiye'nin önde gelen boksörlerinden Avni Yıldırım, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Tempolu bir şekilde koşu yapan Yıldırım, terler içerisinde kalmış haliyle dikkat çekti.

Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan başarılı boksörün Ortaköy'den Baltalimanı'na kadar tempolu bir şekilde koştuğu görüldü.