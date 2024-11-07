AVM otoparkında çocuğa şiddet uygulayan şüpheli hakkında yeniden tutuklama kararı

İstanbul'un Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan çocuğa şiddet uygulayan ve tutuklanan A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Adalet Bakanlığı, olayla ilgili yeni görüntülerin çıkmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkeme kararına itiraz edildiğini duyurdu.

Şüpheli A.K. hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DAVAYA MÜDAHİL OLACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, söz konusu görüntülerin ardından harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacağımızı, ayrıca çocuğumuz ile ailesine psikososyal destek sağlayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU? Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkının önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, "gürültü yaptıkları" nedeniyle bir kişinin saldırısına uğramış, saldırgan A.K. daha sonra tutuklanmıştı.