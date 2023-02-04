Çocuğun 3 parmağı kopmuştu! İşte AVM'deki dehşetin görüntüsü!

DHA

İstanbul'da olay, perşembe günü saat 13.00 sıralarında Şişli'deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

FİLİPİNLİ AİLE AVM'YE GİTTİ DHA'da yer alan habere göre Filipinler uyruklu aile, 7 yaşındaki çocukları A.M.L ile birlikte alışveriş merkezine gitti.

SAĞ AYAĞI YÜRÜYEN MERDİVENE SIKIŞTI İddiaya göre, alışveriş merkezinin metro katında bulunan yürüyen merdiveni kullandıkları sırada, 7 yaşındaki çocukları A.M.L'nin sağ ayağı mekanizmaya sıkıştı.

ÇOCUĞUN SAĞ AYAĞINDAKİ 3 PARMAĞI KOPTU A.M.L'nin 3 parmağı kopan sağ ayağı, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Çocuk, hemen Baltalimanı Kemik Hastanesi'ne götürüldü.

PARMAKLAR YERİNE DİKİLEMEDİ Kopan üç parmağa ise merdivenin sökülmesiyle ulaşıldı. Parmaklar, tekrar yerine dikilemeyince çocuk özel bir hastaneye sevk edildi.

'TAKSİRLE YARALAMADAN' SORUŞTURMA BAŞLATILDI Ameliyatı yapılan çocuğun tedavisi devam ederken, olayla ilgili 'taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı. YÜRÜYEN MERDİVEN KAPATILDI Kapatılan yürüyen merdivene 'Teknik bir arıza nedeni ile geçici olarak servis dışıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz' yazısı asıldı. DEHŞET ANLARI KAMERADA Dehşet anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, annesi ile birlikte merdivenden inen A.M.L.'nin ayağının sıkıştığı, annesinin çocuğu kurtarmaya çalıştığı, çevredekilerin yardım etmek için ailenin yanına gittiği ve panik anları yer aldı.