Avcılar sahilindeki imar sorunu çözülüyor

Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 Depremi'nde İstanbul'da en çok yıkıma uğrayan ilçe Avcılar oldu. Her deprem sonrası yeniden gündeme gelen Avcılar'da kentsel dönüşüm için hızlı adımlar atıldı. Ancak Denizköşkler Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nin sahile yakın olan bölgesi 2008 yılında imara kapatıldı.

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Bölgede yaşayan binlerce kişi, evlerini yenileyebilmek için 17 yıldır imar planı değişikliği bekledi. Avcılar sakinlerinin yıllardır beklediği "1/5000 ölçekli "Dr. Sadık Ahmet Caddesi Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı" geçen günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi.

Askıya çıkan ve 30 günlük itiraz süreci bulunan kararın ardından vatandaşlar dönüşümün bir an önce başlayıp evlerini yenilenmesini bekliyor. Söz konusu alanda en yenisi yaklaşık 40 yıllık olan bin 500'e yakın bağımsız bölüm bulunduğu da öğrenildi.

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Bölgenin bir dönem İstanbul'un en önemli yazlık noktası olduğunu ifade eden Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, çıkan kararla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Çaykara, "1999 depremi ile beraber Avcılar çok ciddi anlamda etkilendi ve travmalarını halen üstünden atabilmiş değil. Burası da en çok etkilenen alanlardan bir tanesi özellikle 2008'den bu yana imara kapalı olan bir bölge. Yıllar geçtikçe binalar eskimeye devam ediyor yıllar geçtikçe de deprem riski ile de karşı karşıyayız. Şu anda da riskli bir durum teşkil ediyor" dedi.

Başkan Çaykara, imara açılan bölgede binaların ve sahilin alt kesimlerinde işletmelerin olmasına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Burası ilçenin bir yüzü. Bu anlamı ile göreve gelir gelmez burası ile ilgili ne yapabiliriz diye defterleri açtık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile kurduğumuz ortak masanın ilk gündemlerinden birisi haline getirdik. Görüşmelerimizi hızlı şekilde yaptık. Öncelikle kendi teknik kadromuz ile beş binliklerini hazırlayarak Avcılar ilçe meclisine sonra İBB meclisine getirdik. İBB Meclisinden de oy birliği ile karar verildi. Deprem muhalefet iktidar a partisi ya da b partisi ayırmıyor.

Tamamen vatandaşlarımızın çıkarına olan bir proje olduğu içinde belediyemizin de bizlerin de böyle bir adım attığını gören diğer partiler sağ olsunlar bu konuda destek verdiler. Oy birliği ile meclisten geçirdik. 30 günlük prosedür gereği bir itiraz süreci var. Orada ufak tefek vatandaşlarımızın düşünce ve önerilerini alacağız. Hızlı bir şekilde binliklerini hazırlayıp yine ilçe meclisine oradan İBB meclisine götürerek artık geri dönüşü olmayan bir şekilde bu bölgenin planını devreye sokarak dönüşümün önünü açacağız." REKLAM Alınan kentsel dönüşüm kararının diğer dönüşüm bekleyen sahil kesimlerinde de emsal teşkil edebileceğini kaydeden Çaykara, "En önemli konumuz depreme dayanıklı olması açısından emsal teşkil edecek. Burası özel bir alan, buraya biz Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nin alt bölgesi diyoruz. Burası Denizköşkler Mahallemize ait bir alan. O yüzden özel bir alan olduğundan özel bir plan uyguladık. Burasının emsal teşkil edeceğini düşünüyoruz. Diğer sahil alanı olan bölgelerde de varsa böyle sıkıntılar çözümü noktasında hız kazandıracağını düşünüyoruz" diye konuştu. Dönüşüm için imar kararı çıkan alanın depreme en yakın alanlardan birisi olduğunu da belirten Başkan Çaykara, şöyle devam etti: "Deprem fay hatlarının denizden geçtiğini düşünürsek depreme daha yakın bir bölge. Burada yaklaşık 5 bin vatandaşımız faydalanacak. 300 civarı bir binayı yenileyeceğiz. Bu da yaklaşık bin 500'e yakış bağımsız bölümü teşkil ediyor. O yüzden buradaki alan önemli. Sadece burada değil İBB'nin yaklaşık Avcılar'ımızın 10 mahallesinin 10'una da plan çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor. Deprem konusu sadece Avcılar'ın değil tüm Türkiye'nin sorunu, İstanbul'un sorunu. 1999 Avcılar'a ayrı bir parantez açmamıza neden oldu. Tırnak içinde bu ilçemizin prestijini maalesef zedeledi. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki burada bir deprem olduğunda Avcılar kadar bütün ilçelerimizde etkilenecek. Avcılar daha fazla etkilenecek diye bir şey yok ben bu algılarında yıkılması taraftarıyım. O yüzden yaşamı savunuyoruz. Yaşamın merkezi Avcılar diyoruz."

İmar kararının çıktığı bölgede Derya Bloklarından oturan Güler Yüceses isimli vatandaş da kararı değerlendirerek, "Askıda bir itiraz var mı diye bekleniyormuş. Martın 1'inde de sonuçlanacakmış. 1994'te bu yana buradayız. Bunlar o dönemin en sağlam binaları ama nereden baksanız 45-50 senelik binalar. Kaç tane deprem gördü. Bir kere 1999 depremini gördü. Onun içinde bu dönüşümün olması lazım" şeklinde konuştu.