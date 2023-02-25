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Avcılar deprem riski güncel haritası yayınlandı! Avcılar deprem riski mahalle durumu

Avcılar deprem riski haritası güncel haliyle İBB tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Haritada Avcılar'n deprem riskli binaları ve zemin durumu İBB Avcılar deprem riski haritasında yer aldı. İşte güncel 2023 deprem riski haritası...

Giriş: 25.02.2023 - 13:24 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Avcılar deprem riski haritası yayınlandı. Marmara Denizi'nde meydana gelemesi beklenen ve İstanbul'u etkileyecek deprem öncesinde tüm ilçelerde olduğu gibi Avcılar'in de deprem riski ve Avcılar mahallelerinin de deprem riski merak ediliyor. Avcılar ilçesi ve mahalleleri deprem riski İBB Haritasında yer aldı. Peki, Avcılar deprem riski ne, depreme ne kadar dayanıklı? İşte Avcılar mahalleleri depre riski haritası...

  • İSTANBUL İLÇELERİ OLASI DEPREM RİSK RAPORU

    “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminleri İlçe Kitapçıkları”, ilçelere ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (DEZİM) ile Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” (İBB-KRDAE, 2019) verileri ve sonuçları kullanılarak, 2020 yılında hazırlanmıştır. “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” kapsamında, İstanbul bina envanterinin deprem risk analizlerini gerçekleştirmek üzere sınıflandırılmasında üç parametre dikkate alınmıştır (dini, tarihi, akaryakıt istasyonu vb. gibi özellikli bina türü yapılar hariç olmak üzere)

    AVCILAR RİSK RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

  • AVCILAR DEPREM BÖLGESİ Mİ? İŞTE AVCILAR DEPREM RİSK HARİTASI

    Türkiye’de en çok hasar bırakan doğal afetlerin başında deprem gelmektedir. 1999 depremi de İstanbul Avcılar’da kalıcı hasarlar bırakmıştır.

    17 Ağustos 1999’da meydana gelen ve merkezi Kocaeli olan deprem Marmara Bölgesi’ndeki binalarda önemli zararlara neden olmuş ve büyük bir can ve mal kaybına sebebiyet vermiştir. 

    Depremin merkezi Kocaeli’dir fakat Marmara Bölgesi’ndeki pek çok ilde önemli hasarlar meydana gelmiştir. “Bayındırlık ve İskân Bakanlığı verilerine göre hasar gören on ilde 319 bin konut, 46 bin iş yeri belirlenen hasar görmüş yapılardır. Deprem merkezinden uzaklığı da göz önünde bulundurularak en yüksek hasar sırasıyla; Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve İstanbul illerinde oluşmuştur”

  • Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nda inceleme alanına bakıldığında birinci derece deprem bölgesinde yer aldığı görülmektedir. 1999 yılında gerçekleşen Marmara Depremi Türkiye’de geniş bir bölgeyi etkilemiştir. “Marmara depreminden etkilenen iller, Türkiye bina stokunun yüzde 20,99’unu, konutun yüzde 33,96’sını oluşturmakta, nüfusun ise yüzde 24,19’unu barındırmaktadır”.

  • 1999 Marmara depreminde İstanbul’da oluşan hasarları binaların neredeyse yarısı Avcılar’da olmuştur. “Yine açıklandığı üzere Avcılar'daki üç farklı konumdaki deprem istasyonlarında alınan kayıtlarda İstanbul'un diğer istasyonları ile karşılaştırıldığında bile önemli bir büyüme olduğu görülmektedir.”

    Avcılar ilçesinde deprem afeti yüzünden binalarda çeşitli hasar derecelerine göre toplamda 1337 bina, 13686 konut ve 2072 işyeri etkilenmiştir. Hasar gören mahallelerin derecelendirme sırası; Denizköşkler, Gümüşpala ve Ambarlı mahalleleri ilk üç sırada yer almaktadır. İlçede depremin yol açtığı hasara göre binalar derecelendirilmiştir. Bu derecelendirmeye göre en çok az hasarlı bina bulunmaktadır.

    AVCILAR KAÇINCI DERECE DEPREM BÖLGESİDİR?

    Avcılar ilçesi Kuzey Anadolu Fay Hattına ve Marmara Denizi’ne yakın olması nedeniyle deprem açısında birinci derece riskli bir bölgedir. Alanın ne zaman büyük bir deprem ile karşılaşacağına dair bir bilgi bulunmaması da yine önemli bir konudur. Marmara Denizi’nde meydana gelecek büyük bir deprem Avcılar’ı oldukça etkileyecektir. 1999 depreminde depremin merkezine 100 km uzak olmasına rağmen ağır hasar alması bu tahmini desteklemektedir.

    Bunu orta, ağır ve yıkık hasar dereceleri takip etmektedir. Merkez, Ambarlı, Denizköşkler ve Gümüşpala Mahalleleri sırasıyla az hasarlı ve orta hasarlı bina sayısı en yüksek olan mahalleleri oluşturmaktadır.

    En fazla ağır hasarlı bina ise Denizköşkler ve Gümüşpala Mahallelerinde bulunmaktadır.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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