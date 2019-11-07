İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir tıp merkezinin sahibi Celal T. , aynı işyerinde çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen doktor Azerbaycan uyruklu A.A.’yı vurmaya giderken eli silahlı görüntüsüne ulaşıldı. Ortaya çıkan görüntülerde, şüpheli Celal T. elinde silahla A.A.’nın odasına doğru gidiyor. Doktor Celal T. kilitli olan kapıyı vururken görülüyor.

ATEŞ ETTİ

Olay, Yeşilkent Mahallesi, Birlik Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezinde dün gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Celal T., birlikte yaşadığı ve 3 yaşında çocukları oldukları belirtilen A.A.’nın odasına gitti. Yaşanan tartışmanın ardından A.A.’ya ateş açan Celal T., kaçarken polis tarafından yakalandı. Yaralı doktor A.A. ise Bakırköy Sadi Konur Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ALDATMA İDDİASI

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda gözaltına alınan doktor Celal T.’nin aldatma iddiası üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği bilgilerine ulaştı. Soruşturması tamamlanan şüpheli Celal T.. Küçükcekmece Adliyesi’ne götürüldü. Mahkemece şüpheli doktor

“Kasten yaralama suçundan” tutuklandı. İşlemlerin ardından şüpheli doktor metris cezaevine konulacak.